Sanayinin dijital dönüşümünde USTAM’ın önemi

Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini tanımlayan bir kavram. Bu kapsamda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantısı (TÜİT) programı “Sanayide Dijital Dönüşüm” temasıyla Bilişim Vadisi’nde bir program gerçekleştirdi. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle, nitelikli insan kaynağının da hızlı yetiştirilmesi ihtiyacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin USTAM gibi dinamik bir şekilde işleyen istihdam odaklı eğitim modellerinin gerekliliğini ortaya çıkardı.

İŞ DÜNYASINDAN TAM NOT ALDI

Dijital dönüşüm ile gençlerin daha kalifiye ve kendini geliştirmiş bir şekilde iş dünyasında yer almasını sağlayan USTAM projesi, geleceğin ve teknolojinin konuşulduğu istişare toplantısında yer buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önemsediği ve yakından takip ettiği, sanayicilerin ve iş insanlarının oldukça yoğun ilgi gösterdiği USTAM projesi, iş ve işverenler tarafından tam not aldı.

BAKAN YARDIMCISI’NDAN USTAM’A ZİYARET

İstişare toplantısında USTAM tanıtım standı ile yerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi programa katılan firmalara USTAM projesi hakkında bilgi verdi.

USTAM standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, USTAM projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. USTAM projesinden oldukça etkilenen Büyükdede “Sanayi ve kalifiye elamanı buluşturmak için önemli bir proje yapılmış emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAKMAK, USTAM’IN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sanayiden ticarete birçok iş insanının katıldığı istişare toplantısında bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Teknolojiyi kullanan değil, yön veren tesisler çok önem taşımaktadır. Bunların en önemli örneği de Bilişim Vadisidir. Türkiye şu anda teknolojik anlamda dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’YE MODEL İŞBİRLİĞİ

USTAM Projesi ile eğitim alanında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, istihdam alanında ise; İŞKUR, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri bir bütün oluşturuyor. Projede kentin eğitim, istihdam ve kalkınmasında tüm etkin kurumlarla bir araya gelerek, Türkiye’ye model işbirliği gerçekleştiriyor.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

İşletmeler ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ve eğitim ihtiyaçlarını ustamkocaeli.com’dan kayıt olarak alabiliyor. Geliştirilen müfredatlar, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerin aradıkları kriterlere uygun elemanların yetişmesi sağlanıyor.

İLANLAR USTAMKOCAELİ.COM’DA

USTAM’da sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda iş ilanları ustamkocaeli.com adresinden yayınlanarak vatandaşların nitelikli işlerden haberdar olmaları sağlanıyor. Ayrıca firmaların belirttiği nitelikte ihtiyaç duyduğu personel de yetiştiriliyor. Bu alanda Lazer Kesim Operatörü, Elektrik Ustası, Satın Alma Uzmanı, Torna Yardımcısı gibi önemli iş kollarında Ustam Kocaeli, sosyal medya hesaplarından ilana çıkarak duyuruda bulunuyor.