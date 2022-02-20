İZMEK bağlama kursuna vatandaşlardan yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İzmit halkına hizmet veren İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar bağlama kursuna yoğun ilgi gösteriyor.
100 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR
İZMEK bağlama kursu, hafta içi gündüz ve akşam Belsa Plaza B Blok 7. Kat ve Hanımeli Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Toplamda 100 kursiyerin eğitim aldığı bağlama kursunda Hüseyin Taşkın, Doğan Aktaş ve Günay Saliş eğitim veriyor. Aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler bu imkânı tanıyan İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zeyno - Bu kurslarda erkek ile hanımları bir araya getirilmesini doğru bulmuyorum.boyle sosyallesmeler yanlış.bayan ve erkek grubu olarak ayrı ayrı yapılmalıdır.baska bir örnek doğa yürüyüşleri oralarda erkek ve hanım grubu ayrilmali
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.