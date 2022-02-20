İZMEK bağlama kursuna vatandaşlardan yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İzmit halkına hizmet veren İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar bağlama kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

100 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

İZMEK bağlama kursu, hafta içi gündüz ve akşam Belsa Plaza B Blok 7. Kat ve Hanımeli Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Toplamda 100 kursiyerin eğitim aldığı bağlama kursunda Hüseyin Taşkın, Doğan Aktaş ve Günay Saliş eğitim veriyor. Aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler bu imkânı tanıyan İzmit Belediyesine teşekkür etti.