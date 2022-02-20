"Kış Geldi Yalnız Bırakma" kampanyası ilk tırını uğurladı

Kocaeli'nde Kent Konseyi öncülüğünde, kentimizde faal bir şekilde çalışmalarını ve yardımlarını devam ettiren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, zorlu kış şartlarında gerek ülkemizde gerekse Afganistan ve Suriye gibi zorlu coğrafyalarda kamplarda kalan mazlumlar için başlatılan "Kış Geldi, Yalnız Bırakma" isimli ayni ve nakdi yardım kampanyası geçtiğimiz günlerde ise Basın Tanıtım Toplantısı ile kampanya duyurulmuştu. Kampanya ile ilgili bilgi vermek ve destek alabilmek adına Başta Sayın Valimiz Seddar Yavuz olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret eden Kocaeli Kent Konseyi yöneticileri ve kampanya ortağı sivil toplum kurulu temsilcileri, kampanya ile ilgili bilgi vererek destek istemeye devam ediyor.

Kışın zor şartları altında, kamplarda çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev eşyası, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, hijyen malzemeleri, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor.

Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan, ilaç bulamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Akşamları yanmayan sobanın yanı başında üşümüş parmaklarıyla kalemi tutamayan çocuklar kalmasın. Çadırlar ısınsın. Tavanı akan çadırlarda insanlar geceleri soğukla mücadele etmesin. Soğuk havada ve çamurlu yollarda ayakkabısız, botsuz ve montsuz çocuk kalmasın. Evler ekmeksiz kalmasın.

Bugün buradan ülkemizin ve dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı ve onlara umut olacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz!