20 Şub 2022 - 11:48- Asayiş G: 20 Şub 2022 - 11:51

Cam silerken 4 metre yükseklikten düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinin camlarını silerken 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cam silerken 4 metre yükseklikten düştü mask

Gebze Hacıhalil Mahallesi 1207 Sokak'ta S.Ö, iş yerinin camlarını silmek için çıktığı yaklaşık 4 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

20 Şub 2022 - 11:48 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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