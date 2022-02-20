ÇMO’da oy kullanma işlemleri başladı

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 5. olağan genel kurulu Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No 67/1 adresinde bulunan oda binasında Cumartesi gün gerçekleşti. Genel kurula Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Yapılan genel kurulun ardından Pazar günü sabah saat 09:00’da oy verme işlemleri başladı. Mevcut başkan Gökhan Tilki’nin tek aday olarak katıldığı kongrede odaya bağlı bulunan 984 üye ve 50 merkez delegesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile 50 merkez delegesi seçilecek. Oy verme işlemleri saat 17: 00’a kadar devam edecek.
Yönetim Kurulu Asil Adaylar
Gökhan Tilki
Begüm Bay
Murat Sancak
Zeynep Soyer
Ediz Uyanık
Tuğba Coşkun Eroğlu
Bahar Yünyeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.