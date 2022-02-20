20 Şub 2022 - 12:24- Gündem G: 20 Şub 2022 - 13:11

ÇMO’da oy kullanma işlemleri başladı

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 5. olağan genel kurulunun ardından mevcut başkan Gökhan Tilki’nin tek aday olarak katıldığı kongrede oy verme işlemleri başladı.
ÇMO’da oy kullanma işlemleri başladı mask
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TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 5. olağan genel kurulu Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No 67/1 adresinde bulunan oda binasında Cumartesi gün gerçekleşti. Genel kurula Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Yapılan genel kurulun ardından Pazar günü sabah saat 09:00’da oy verme işlemleri başladı. Mevcut başkan Gökhan Tilki’nin tek aday olarak katıldığı kongrede odaya bağlı bulunan 984 üye ve 50 merkez delegesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile 50 merkez delegesi seçilecek. Oy verme işlemleri saat 17: 00’a kadar devam edecek.

Yönetim Kurulu Asil Adaylar
Gökhan Tilki
Begüm Bay
Murat Sancak
Zeynep Soyer
Ediz Uyanık
Tuğba Coşkun Eroğlu
Bahar Yünyeli
# Sokak

20 Şub 2022 - 12:24 - Gündem

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