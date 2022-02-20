Hafta sonunda sahiller cıvıl cıvıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakası’nın yeni cazibe merkezi Darıca Balyanoz Koyu ile Büyükşehir tarafından yenilenen Körfez Hereke Sahil Parkı, hafta sonu sıcak havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu taştı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil ve parklara adeta akın eden ailelerden bazıları banklarda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de sahil boyunca yürümeyi ve bisiklete binmeyi tercih etti. Darıca Balyanoz Koyu ve Körfez Hereke Sahili, sadece Kocaelilileri değil, İstanbul gibi çevre illerden gelenleri de ağırladı. Sahillerde gönüllerince bir gün geçiren aileler, Başkan Büyükakın ve Büyükşehir’e teşekkür etti.

EN MUTLUSU ÇOCUKLARDI

Kışın ortasında yaz mevsiminin yaşandığı hafta sonunda sahiller kuş cıvıltılarıyla, çocukların şen kahkahalarıyla çınladı. Çocuk oyun gruplarının yer aldığı, kente değer katan Hereke Sahil Parkı ve Darıca Balyanoz Koyu’nun en mutlu misafirleri de çocuklardı. Anne ve babalarıyla oyun oynama ve piknik yapma şansı bulan çocuklar doyasıya eğlendi. Eşleri, arkadaşları ve çocuklarıyla Hereke Sahil Parkı’nı ve Balyanoz Koyu’na gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

“HİZMETLERDEN DOLAYI DUA EDİYORUM”

Hereke kent sakinlerinden Havva Gölcük, güzel havayı fırsat bilerek yürüyüş yaptığını ve önceden bu fırsatı bulamadığını söyledi. Parkın artık çok güzel olduğunu dile getiren Gölcük, çalışmaları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın’a dua ettiğini ifade eden Hanife Yaman ise yapılan her hizmetten memnun olduğunu anlattı. Arkadaşlarıyla gezmeye gelen Yaren Özlem Kabakçı, Hereke Sahil Parkı için, “Rahat rahat dolaşabiliyoruz. Güneşli havada gelinip gezilebilecek bir yer. Çok güzel oldu. Eski parka bakılınca şimdiki park başka yerdeymiş gibi hissettiriyor. Başkan Büyükakın’ a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“DÜZENLİ VE AVRUPAYİ OLMUŞ”

İstanbul Tuzla’dan ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Hereke Sahil Parkı’na gelen Mahmut Karabay, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “Kocaeli’ni seviyoruz. Kocaeli’ne sık sık gezmeye geliyoruz. Hereke, Tuzla’ya yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Sürekli geldiğimiz yerdi. Eski haline nazaran çok değişmiş. Bu geldiğimizde farklı bir parkla karşılaştık. Çok düzenli ve Avrupayi bir yer olmuş. Kocaeli’ye böyle güzel yatırımlar yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

“BALYANOZ KOYU NADİR YERLERDEN BİRİ”

Eşiyle birlikte Balyanoz Koyu’na yürüyüşe gelen Tayfun Suyolcu, herkesin çok rahat ve çok mutlu olduğunu söyledi. Darıca bölgesinde yaşayan Adem Kurt da, “Bu bölgede yaşıyorum. Mali müşavirim. Bölgemizde son zamanlardaki göçlerden dolayı insan yoğunluğu arttı. Bu nedenle böyle parklara daha çok ihtiyaç oldu. Çünkü bu bölgeye yetmiyor. Balyanoz Koyu’ndan çok memnunuz. Böyle güzel havalarda çocuklarla birlikte gelebileceğimiz nadir yerlerden biri oldu. Büyükşehir’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.