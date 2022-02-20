Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı



Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğramıştı. Ofise gelen 21 yaşındaki R.Ö. tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın zanlısı R.Ö. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Arslan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan için İzmit Fevziye Camiinde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, gazeteci meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesi Arslan’ın yakınları, eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan taziyeleri kabul etti. Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, eşi Suna Arslan’a taziyelerini iletti. Suna Arslan ise Vali Yavuz’a “Olayın asıl faillerini bulduktan sonra bana baş sağlığı dileyin” dedi.

ZANLININ SORGUSU DEVAM EDİYOR

Arslan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığına defnedildi. Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan R.Ö.’nün ise emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Zanlı R.Ö.’nün Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinde, öldürdüğü Güngör Arslan’ın yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle sinirlenip vurduğunu söylediği, daha sonra ise “Amacım cezaevine girmekti, bu yüzden ateş ettim” diye ifadesini değiştirdiği öne sürüldü. R.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.