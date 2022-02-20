20 Şub 2022 - 13:33- Gündem G: 20 Şub 2022 - 15:26

Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı

İzmit’teki gazete binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan’ın cenazesi Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan’ın eşi Suna Arslan, kendisine başsağlığı dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a “Olayın asıl faillerini bulduktan sonra bana baş sağlığı dileyin” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğramıştı. Ofise gelen 21 yaşındaki R.Ö. tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın zanlısı R.Ö. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Arslan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan için İzmit Fevziye Camiinde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, gazeteci meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesi Arslan’ın yakınları, eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan taziyeleri kabul etti. Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, eşi Suna Arslan’a taziyelerini iletti. Suna Arslan ise Vali Yavuz’a “Olayın asıl faillerini bulduktan sonra bana baş sağlığı dileyin” dedi.

ZANLININ SORGUSU DEVAM EDİYOR

Arslan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığına defnedildi. Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan R.Ö.’nün ise emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Zanlı R.Ö.’nün Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinde, öldürdüğü Güngör Arslan’ın yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle sinirlenip vurduğunu söylediği, daha sonra ise “Amacım cezaevine girmekti, bu yüzden ateş ettim” diye ifadesini değiştirdiği öne sürüldü. R.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

20 Şub 2022 - 13:33 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Körfezli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah geride kalanlara sabır versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 15:20
03

Can Bey - Allah rahmet eylesin, ona kıyanların müstehakını versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 14:54
02

Chn - Alçak korkak namussuz şerefsizlerin yapacağı şey ancak budur, mekanı cennet olsun..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 14:28
01

Cesurlar - Cesur, mert, yürekli bir gazeteciydi... Korkusuzdu, kimseye eyvallahi olmayan, halktan yana olan cesur muhalif bir gazeteciydi... Mekânı cennet, ruhu şad olsun ?? Yüce Rabbim, ailesine, sevenlerine sabırlar versin ?? Ailesinin, sevenlerinin, gazeteci camiasinin ve tüm halkımızın başı sağolsun ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 14:23
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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