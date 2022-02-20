20 Şub 2022 - 13:51- Spor G: 20 Şub 2022 - 13:53

Çanlar periler için çalıyor! “53-60”
Çanlar periler için çalıyor! “53-60” mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor çok önemli maçta Kayseri Basket’e 60-53 mağlup oldu. Sahasında çok kritik bir yenilgi alan mavi yeşilliler ikili averajı da rakibine teslim ederken, ateşi iyice hissetmeye başladı.

HIZLI GİRDİK

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediyespor iyi başladı ve Nirra’nın etkili olduğu ilk 10 dakikayı 19-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte eski sporcusu Egle’yi tutmakta güçlük çeken İzmit ekibi yediği son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 29-28 geride girdi. İkinci yarıda da çekişme sürdü. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü çeyrek 40-38 Kayseri Basket lehine sona erdi. Son çeyrekte özellikle dış şutlarda öne çıkan konuk ekip maçı 60-53 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP BOTAŞ

İlk maçı deplasmanda 4 sayı ile kazanan İzmit Belediyespor ikili averajı da rakibine teslim etti ve bu yenilgi periler için daha ağır oldu. Sahanın en skorer ismi 18 sayı atan Nirra’ydı. Mavi yeşillilerde Gülse 11, Higgins de 10 sayı ile oynadı. Kayseri temsilcisinde Egle 18, Brooque 12, Fahriya Abdi ise 8 sayılık katkısı ile galibiyette pay sahibi oldu. 17. maçında 12. yenilgisini alan İzmit Belediyespor 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Dublijevic, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek’in formasını giydiği Botaş ile karşılaşacak.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.

31
1
Fenerbahçe
16
15
1
1436
966

31
2
Yenişehir
17
13
4
1323
1100

30
3
Ormanspor
17
13
4
1369
1174

30
4
Nesibe Aydın
17
13
4
1308
1158

30
5
Botaş
18
10
8
1297
1240

28
6
Bursa BŞB
16
11
5
1161
1145

27
7
Galatasaray
17
9
8
1158
1087

26
8
Hatayspor
17
8
9
1342
1362

25
9
Beşiktaş
17
6
11
1185
1283

23
10
Çankaya Ünv.
17
6
11
1234
1384

23
11
Antalya 07
18
5
13
1138
1338

23
12
İzmit Belediyespor
17
5
12
1174
1329

22
13
Kayseri Basketbol
17
4
13
1178
1331

21
14
Elazığ
17
1
16
1077
1483

18
 

20 Şub 2022 - 13:51 - Spor

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