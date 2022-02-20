Çanlar periler için çalıyor! “53-60”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor çok önemli maçta Kayseri Basket’e 60-53 mağlup oldu. Sahasında çok kritik bir yenilgi alan mavi yeşilliler ikili averajı da rakibine teslim ederken, ateşi iyice hissetmeye başladı.

HIZLI GİRDİK

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediyespor iyi başladı ve Nirra’nın etkili olduğu ilk 10 dakikayı 19-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte eski sporcusu Egle’yi tutmakta güçlük çeken İzmit ekibi yediği son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 29-28 geride girdi. İkinci yarıda da çekişme sürdü. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü çeyrek 40-38 Kayseri Basket lehine sona erdi. Son çeyrekte özellikle dış şutlarda öne çıkan konuk ekip maçı 60-53 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP BOTAŞ

İlk maçı deplasmanda 4 sayı ile kazanan İzmit Belediyespor ikili averajı da rakibine teslim etti ve bu yenilgi periler için daha ağır oldu. Sahanın en skorer ismi 18 sayı atan Nirra’ydı. Mavi yeşillilerde Gülse 11, Higgins de 10 sayı ile oynadı. Kayseri temsilcisinde Egle 18, Brooque 12, Fahriya Abdi ise 8 sayılık katkısı ile galibiyette pay sahibi oldu. 17. maçında 12. yenilgisini alan İzmit Belediyespor 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Dublijevic, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek’in formasını giydiği Botaş ile karşılaşacak.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

M

As.

Ys.

31

1

Fenerbahçe

16

15

1

1436

966

31

2

Yenişehir

17

13

4

1323

1100

30

3

Ormanspor

17

13

4

1369

1174

30

4

Nesibe Aydın

17

13

4

1308

1158

30

5

Botaş

18

10

8

1297

1240

28

6

Bursa BŞB

16

11

5

1161

1145

27

7

Galatasaray

17

9

8

1158

1087

26

8

Hatayspor

17

8

9

1342

1362

25

9

Beşiktaş

17

6

11

1185

1283

23

10

Çankaya Ünv.

17

6

11

1234

1384

23

11

Antalya 07

18

5

13

1138

1338

23

12

İzmit Belediyespor

17

5

12

1174

1329

22

13

Kayseri Basketbol

17

4

13

1178

1331

21

14

Elazığ

17

1

16

1077

1483

18

