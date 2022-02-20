Çanlar periler için çalıyor! “53-60”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor çok önemli maçta Kayseri Basket’e 60-53 mağlup oldu. Sahasında çok kritik bir yenilgi alan mavi yeşilliler ikili averajı da rakibine teslim ederken, ateşi iyice hissetmeye başladı.
HIZLI GİRDİK
İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediyespor iyi başladı ve Nirra’nın etkili olduğu ilk 10 dakikayı 19-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte eski sporcusu Egle’yi tutmakta güçlük çeken İzmit ekibi yediği son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 29-28 geride girdi. İkinci yarıda da çekişme sürdü. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü çeyrek 40-38 Kayseri Basket lehine sona erdi. Son çeyrekte özellikle dış şutlarda öne çıkan konuk ekip maçı 60-53 kazandı.
SIRADAKİ RAKİP BOTAŞ
İlk maçı deplasmanda 4 sayı ile kazanan İzmit Belediyespor ikili averajı da rakibine teslim etti ve bu yenilgi periler için daha ağır oldu. Sahanın en skorer ismi 18 sayı atan Nirra’ydı. Mavi yeşillilerde Gülse 11, Higgins de 10 sayı ile oynadı. Kayseri temsilcisinde Egle 18, Brooque 12, Fahriya Abdi ise 8 sayılık katkısı ile galibiyette pay sahibi oldu. 17. maçında 12. yenilgisini alan İzmit Belediyespor 26 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Dublijevic, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek’in formasını giydiği Botaş ile karşılaşacak.
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
M
As.
Ys.
31
1
Fenerbahçe
16
15
1
1436
966
31
2
Yenişehir
17
13
4
1323
1100
30
3
Ormanspor
17
13
4
1369
1174
30
4
Nesibe Aydın
17
13
4
1308
1158
30
5
Botaş
18
10
8
1297
1240
28
6
Bursa BŞB
16
11
5
1161
1145
27
7
Galatasaray
17
9
8
1158
1087
26
8
Hatayspor
17
8
9
1342
1362
25
9
Beşiktaş
17
6
11
1185
1283
23
10
Çankaya Ünv.
17
6
11
1234
1384
23
11
Antalya 07
18
5
13
1138
1338
23
12
İzmit Belediyespor
17
5
12
1174
1329
22
13
Kayseri Basketbol
17
4
13
1178
1331
21
14
Elazığ
17
1
16
1077
1483
18
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.