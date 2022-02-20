20 Şub 2022 - 14:04- Asayiş G: 20 Şub 2022 - 16:57

Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm sahasında çalıştığı sırada toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Video için play'e tıklayın

Olay, saat 12.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm alanında çalışan işçi Mehmet Yılmaz, bilinmeyen bir sebeple toprak altında kaldı. Durumu gören diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ı toprağın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

20 Şub 2022 - 14:04 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.596.363 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Talaş yüklü siloda yangın çıktı mask
Talaş yüklü siloda yangın çıktı
Derede erkek cesedi bulundu! mask
Derede erkek cesedi bulundu!
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı mask
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı
Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı mask
Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi mask
Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL