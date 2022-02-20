Ülkü ocakları başkanında İYİ Partililere hakaret! “Ağızlarından salya akan köpekler”

MHP İzmit İlçe Teşkilatı istişare toplantısında konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir konuşmasında İYİ Partililere hakaret etti. Kürsüye ‘işte ordu işte komutan sloganı’ ile çıkan Özdemir MHP’den ayrılıp İYİ Partiye geçenlere ağır ifadeler kullandı.

“SALYA AKAN KÖPEKLERDİR”

Özdemir konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece uyumadan gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkü ocakları olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kocaeli genelinde 110 bin gencin ilk defa oy kullanacağız 2023 seçimleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkü ocakları ve MHP etle tırnak gibidir. Aziz dava arkadaşlarım. Son günlerde ip partisini yeni kurulması ile birlikte yeni bir moda çıktı. Neymiş efendim eski ülkücüymüş. Böyle bir şey duyduğunuzda hemen orayı terk edin ya da sert bir şekilde tepki gösterin. Bunlar bozkurt olamaz, Bunlar olsa olsa ağızlarından salya akan kudurmuş köpeklerdir. Geçtiğimiz günlerde Samsun2da atamızın anıtına saldırı düzenlendi. Sanmasınlar ki ülkücü hareket buna sessiz kalacak. İşgal demek tecavüz demektir. İşgal demek ülkeyi ele geçirme çabasıdır” ifadelerini kullandı.