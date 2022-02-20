20 Şub 2022 - 15:23- Siyaset G: 20 Şub 2022 - 15:26

Ülkü ocakları başkanında İYİ Partililere hakaret! “Ağızlarından salya akan köpekler”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçenlere ağır hakaret ederek, “ağızlarından salya akan köpekler” ifadesini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ülkü ocakları başkanında İYİ Partililere hakaret! “Ağızlarından salya akan köpekler” mask

MHP İzmit İlçe Teşkilatı istişare toplantısında konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir konuşmasında İYİ Partililere hakaret etti. Kürsüye ‘işte ordu işte komutan sloganı’ ile çıkan Özdemir MHP’den ayrılıp İYİ Partiye geçenlere ağır ifadeler kullandı.

“SALYA AKAN KÖPEKLERDİR”

Özdemir konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece uyumadan gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkü ocakları olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kocaeli genelinde 110 bin gencin ilk defa oy kullanacağız 2023 seçimleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkü ocakları ve MHP etle tırnak gibidir. Aziz dava arkadaşlarım. Son günlerde ip partisini yeni kurulması ile birlikte yeni bir moda çıktı. Neymiş efendim eski ülkücüymüş. Böyle bir şey duyduğunuzda hemen orayı terk edin ya da sert bir şekilde tepki gösterin. Bunlar bozkurt olamaz, Bunlar olsa olsa ağızlarından salya akan kudurmuş köpeklerdir. Geçtiğimiz günlerde Samsun2da atamızın anıtına saldırı düzenlendi. Sanmasınlar ki ülkücü hareket buna sessiz kalacak. İşgal demek tecavüz demektir. İşgal demek ülkeyi ele geçirme çabasıdır” ifadelerini kullandı. 
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20 Şub 2022 - 15:23 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Yahya Kaptan - Bir kediyi, köpeği köşeye sıkıştırırsanız, üzerinize atlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 16:40
03

erol demirbek TÜRK - BURASI BİZİM SİZ GİDİN DİYEN SURİYELİLERİ ÜLKEYE DOLDURANA İYİ PARTİ CHP DESTEK VERMİYOR . KİM VERİYOR . FAB. LİMAN , ARAZİ , MADENLERİ KİM SATIYOR GENÇ ARKADAŞIM LUTFEN VATANDAŞINA SOYDAŞINI KÖTÜ SÖZLER SÖYLEME YARIN VATANIN KURTULUŞUNDA BİRLİKTE OLACAKSINIZ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 16:30
02

Gerçek - Ortada bir köpek varsa ne laflar ediliyordu suan neler yapildigina bakilmasi lazim kim köpek olmuş anlasılir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 16:01
01

Derinceli Damat - Sayın başkan ne güzel tarif yapmış, aynaya bakmış kendini görmüş. Bitti artık bitti, son durak geldi bedavadan ihale, bedavadan is yok, AKEPE'ye yalak yaparak bu noktaya geldiniz, aç köpekler gibi oraya buraya saldirmanin manası yok. Çok az kaldı, çok az , zaman milli mücadele zamanı, zaman ülkeye zarar verenlerden kurtulma zamanı...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 15:44
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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