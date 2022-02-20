Derince’ye ‘Ramazan’ bereketi: 1-1

3.Lig 3.Grup kent temsilcisi Belediye Derince, Ofspor odeplasmanında beraberliği elde ederken çıkışını sürdürdü. Ramazan 46’da oyuna girdi 49’da beraberlik golünü attı

39’da penaltıyla geriye düştü

Sarı Lacivertliler Play-Off yolunda mücadelesini devam ettirirken, dün Doğu Karadeniz’de Ofspor takımına konuk oldu. Maçın ilk yarısının sonlarında ev sahibi ekip penaltı kazandı ve 39.dakikada Temel Taşkın golü attı. Devre Ofspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

46’da Ramazan girdi, 49’da beraberliği getirdi

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Belediye Derince, henüz 49.dakikada ikinci yarı oyuna giren Ramazan Özkabak ile beraberliği sağladı: 1-1. Derince, pazar günü amatör kümeye düşmüş olan bir zamanların Süper Lig efsanesi Karabükspor’u konuk edecek.

1, 5, 14’ün altını çizelim

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Esenler Erok

23

15

5

3

45

20

+25

50

2

Fethiyespor

23

16

1

6

47

22

+25

49

3

Orduspor 1967 SK

23

13

5

5

44

24

+20

44

4

Kırıkkale B.Anadolu

23

11

7

5

28

11

+17

40

5

Ofspor

23

11

7

5

35

27

+8

40

6

İçel İdmanyurdu

23

9

12

2

23

16

+7

39

7

BELEDİYE DERİNCE

23

8

11

4

25

13

+12

35

8

Karaköprü Belediye

23

8

9

6

35

25

+10

33

9

Edirnespor

23

9

6

8

34

24

+10

33

10

Ağrı 1970 Spor

23

9

4

10

27

28

-1

31

11

B.Tepecikspor

22

7

7

8

34

30

+4

28

12

Karşıyaka

23

5

11

7

27

24

+3

26

13

Gümüşhane

22

6

8

8

25

22

+3

26

14

Modafen

23

6

8

9

29

32

-3

26

15

Mardin 1969

23

6

8

9

25

29

-4

26

16

Çankaya FK

22

6

6

10

24

29

-5

24

17

Ceyhanspor

23

0

4

19

8

73

-65

4

18

K.Karabükspor

22

0

1

21

5

71

-66

1

Toplu sonuçlar:

OFSPOR

1 - 1

BELEDİYE DERİNCE

İçel İdmanyurdu Spor

0 - 0

Esenler Erokspor

Edirnespor

2 - 2

Karaköprü B.

Ceyhanspor

0 - 2

Modafen

Mardin 1969 Spor

2 - 3

Kırıkkale Anadolu

Orduspor 1967 SK

1 - 0

Karşıyaka

Gümüşhanespor

2 - 3

Ağrı 1970 Spor

Kardemir Karabük

0 - 3

Fethiyespor

B.Tepecikspor

4 - 1

Çankaya FK



Haftanın programı: 13.00

23/02



Gümüşhanespor

-

B.Tepecikspor

23/02



Karabükspor

-

Çankaya FK

26/02



Esenler Erokspor

-

Mardin 1969

27/02



Ağrı 1970 Spor

-

Ceyhanspor

27/02



Belediye Derince

-

Karabükspor

27/02



Çankaya FK

-

Karaköprü Be.

27/02



Fethiyespor

-

Orduspor 1967

27/02



İçel İ. Spor

-

Edirnespor

27/02



Karşıyaka

-

Gümüşhane