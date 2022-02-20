Derince’ye ‘Ramazan’ bereketi: 1-1

3.Lig 3.Grup kent temsilcisi Belediye Derince, Ofspor odeplasmanında beraberliği elde ederken çıkışını sürdürdü. Ramazan 46’da oyuna girdi 49’da beraberlik golünü attı
39’da penaltıyla geriye düştü
Sarı Lacivertliler Play-Off yolunda mücadelesini devam ettirirken, dün Doğu Karadeniz’de Ofspor takımına konuk oldu. Maçın ilk yarısının sonlarında ev sahibi ekip penaltı kazandı ve 39.dakikada Temel Taşkın golü attı. Devre Ofspor’un üstünlüğüyle sona erdi.
46’da Ramazan girdi, 49’da beraberliği getirdi
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Belediye Derince, henüz 49.dakikada ikinci yarı oyuna giren Ramazan Özkabak ile beraberliği sağladı: 1-1. Derince, pazar günü amatör kümeye düşmüş olan bir zamanların Süper Lig efsanesi Karabükspor’u konuk edecek.
1, 5, 14’ün altını çizelim
TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Esenler Erok
23
15
5
3
45
20
+25
50
2
Fethiyespor
23
16
1
6
47
22
+25
49
3
Orduspor 1967 SK
23
13
5
5
44
24
+20
44
4
Kırıkkale B.Anadolu
23
11
7
5
28
11
+17
40
5
Ofspor
23
11
7
5
35
27
+8
40
6
İçel İdmanyurdu
23
9
12
2
23
16
+7
39
7
BELEDİYE DERİNCE
23
8
11
4
25
13
+12
35
8
Karaköprü Belediye
23
8
9
6
35
25
+10
33
9
Edirnespor
23
9
6
8
34
24
+10
33
10
Ağrı 1970 Spor
23
9
4
10
27
28
-1
31
11
B.Tepecikspor
22
7
7
8
34
30
+4
28
12
Karşıyaka
23
5
11
7
27
24
+3
26
13
Gümüşhane
22
6
8
8
25
22
+3
26
14
Modafen
23
6
8
9
29
32
-3
26
15
Mardin 1969
23
6
8
9
25
29
-4
26
16
Çankaya FK
22
6
6
10
24
29
-5
24
17
Ceyhanspor
23
0
4
19
8
73
-65
4
18
K.Karabükspor
22
0
1
21
5
71
-66
1
Toplu sonuçlar:
OFSPOR
1 - 1
BELEDİYE DERİNCE
İçel İdmanyurdu Spor
0 - 0
Esenler Erokspor
Edirnespor
2 - 2
Karaköprü B.
Ceyhanspor
0 - 2
Modafen
Mardin 1969 Spor
2 - 3
Kırıkkale Anadolu
Orduspor 1967 SK
1 - 0
Karşıyaka
Gümüşhanespor
2 - 3
Ağrı 1970 Spor
Kardemir Karabük
0 - 3
Fethiyespor
B.Tepecikspor
4 - 1
Çankaya FK
Haftanın programı: 13.00
23/02
Gümüşhanespor
-
B.Tepecikspor
23/02
Karabükspor
-
Çankaya FK
26/02
Esenler Erokspor
-
Mardin 1969
27/02
Ağrı 1970 Spor
-
Ceyhanspor
27/02
Belediye Derince
-
Karabükspor
27/02
Çankaya FK
-
Karaköprü Be.
27/02
Fethiyespor
-
Orduspor 1967
27/02
İçel İ. Spor
-
Edirnespor
27/02
Karşıyaka
-
Gümüşhane
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.