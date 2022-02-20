20 Şub 2022 - 16:22- Spor G: 20 Şub 2022 - 16:24

Derince’ye ‘Ramazan’ bereketi: 1-1
Derince’ye ‘Ramazan’ bereketi: 1-1 mask

3.Lig 3.Grup kent temsilcisi Belediye Derince, Ofspor odeplasmanında beraberliği elde ederken çıkışını sürdürdü. Ramazan 46’da oyuna girdi 49’da beraberlik golünü attı

39’da penaltıyla geriye düştü

Sarı Lacivertliler Play-Off yolunda mücadelesini devam ettirirken, dün Doğu Karadeniz’de Ofspor takımına konuk oldu. Maçın ilk yarısının sonlarında ev sahibi ekip penaltı kazandı ve 39.dakikada Temel Taşkın golü attı. Devre Ofspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

46’da Ramazan girdi, 49’da beraberliği getirdi

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Belediye Derince, henüz 49.dakikada ikinci yarı oyuna giren Ramazan Özkabak ile beraberliği sağladı: 1-1. Derince, pazar günü amatör kümeye düşmüş olan bir zamanların Süper Lig efsanesi Karabükspor’u konuk edecek.

1, 5, 14’ün altını çizelim

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P

1
Esenler Erok
23
15
5
3
45
20
+25
50

2
Fethiyespor
23
16
1
6
47
22
+25
49

3
Orduspor 1967 SK
23
13
5
5
44
24
+20
44

4
Kırıkkale B.Anadolu
23
11
7
5
28
11
+17
40

5
Ofspor
23
11
7
5
35
27
+8
40

6
İçel İdmanyurdu
23
9
12
2
23
16
+7
39

7
BELEDİYE DERİNCE
23
8
11
4
25
13
+12
35

8
Karaköprü Belediye
23
8
9
6
35
25
+10
33

9
Edirnespor
23
9
6
8
34
24
+10
33

10
Ağrı 1970 Spor
23
9
4
10
27
28
-1
31

11
B.Tepecikspor
22
7
7
8
34
30
+4
28

12
Karşıyaka
23
5
11
7
27
24
+3
26

13
Gümüşhane
22
6
8
8
25
22
+3
26

14
Modafen
23
6
8
9
29
32
-3
26

15
Mardin 1969
23
6
8
9
25
29
-4
26

16
Çankaya FK
22
6
6
10
24
29
-5
24

17
Ceyhanspor
23
0
4
19
8
73
-65
4

18
K.Karabükspor
22
0
1
21
5
71
-66
1

Toplu sonuçlar:

OFSPOR
1 - 1
BELEDİYE DERİNCE
İçel İdmanyurdu Spor
0 - 0
Esenler Erokspor
Edirnespor
2 - 2
Karaköprü B.
Ceyhanspor
0 - 2
Modafen
Mardin 1969 Spor
2 - 3
Kırıkkale Anadolu
Orduspor 1967 SK
1 - 0
Karşıyaka
Gümüşhanespor
2 - 3
Ağrı 1970 Spor
Kardemir Karabük
0 - 3
Fethiyespor
B.Tepecikspor
4 - 1
Çankaya FK


Haftanın programı: 13.00

23/02
 
Gümüşhanespor
-
B.Tepecikspor

23/02
 
Karabükspor
-
Çankaya FK

26/02
 
Esenler Erokspor
-
Mardin 1969

27/02
 
Ağrı 1970 Spor
-
Ceyhanspor

27/02
 
Belediye Derince
-
Karabükspor

27/02
 
Çankaya FK
-
Karaköprü Be.

27/02
 
Fethiyespor
-
Orduspor 1967

27/02
 
İçel İ. Spor
-
Edirnespor

27/02
 
Karşıyaka
-
Gümüşhane

20 Şub 2022 - 16:22 - Spor

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