Lamı cimi yok kazanmalıydık

Kocaelispor konuk olduğu Tuzlaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarıda yeşil siyahlıların baskılı oyunu gol getirmedi ve Kocaelispor, Tuzla deplasmanından 1 puana döndü. Hayli eksik rakibi karşısında 90 dakika boyunca tek santrfor oynayan, Samed Ali’yi kenarda buharlaştıran yeşil siyahlılar 1 puan kazanmadı, 2 puan kaybetti

SAVUNMA HATTIMIZ SAĞLAMDI

Sahaya İsmet, Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum, Berkay, Mandjeck, İlyas Kubilay, Benhur, Rasheed, Kolovos ve Babacar 11’i ile çıkan Kocaelispor ilk yarıda çok da baskılı olamadı. Özellikle kanat beklerini ileriye çıkarma konusunda tedbirli görülen yeşil siyahlılar Benhur’un uzaktan yoklamaları ile sonuca gitmeye çalıştı. İlk 45 dakikada haddinden fazla top kaybı yapan Kocaelispor’un savunmasındaki sağlamlık dikkat çekti ve Berkay-Mazlum ikilisi iyi iş çıkardı.

DAHA İYİ BİR FIRSAT OLAMAZDI

Samet Asatekin, Erhan Kartal, Mbia ve Rajko Rotman gibi oyuncularını sahaya süremeyen Tuzlaspor haddini bilerek oynarken, mavi beyazlıların maç genelindeki görüntüsü ile 1 puan için sahada yer aldığı net bir şekilde görüldü. Kocaelispor ikinci yarıda ise oyunun mutlak hakimiydi. Stadı ve tesisi olmayan, Wellborn Otel’de konaklayan, kısacası her maç deplasman yapan Tuzla ekibi Sedat Şahintürk ve Tayfun Aydoğan ile 2 şut üretimi sağlarken Kocaelispor, Bolu ve Balıkesir maçlarında olmasa da üçüncü bölgeye yeterli seviyede top taşıdı.

FİNALİ YAPAMIYORUZ

Babacar ve oyuna sonradan Diop ile son derece elverişli pozisyonları harcayan yeşil siyahlılar avuçlarının içindeki bir maçta daha puan kaybetmekten kurtulamadı. Tuzlaspor’u bu kadar eksik yakalamasına rağmen son vuruşlardaki acemilikleri nedeni ile fileleri sarsamayan Kocaelispor, deplasmanda 1 puan kazanmadı, 2 puan kaybetti. Üçüncü bölgedeki bitirme sorunu karşısında ise yaşanan çaresizliğin ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Puanını 28’e çıkaran ve ateş hattından çok da uzaklaşamayan Kocaelispor haftaya pazar akşamı İstanbulspor ile aynı statta karşılaşacak.

1 PUANDAN OLMAK İSTEMEDİ

Bu maç özelinde oyun gücünün ve temposunun arttığı, kondisyon seviyesinin de maç sonuna kadar korunduğu görüldü. Takımdaki kazanma arzusu, rakibin de sahasına kapanması ile zirve noktasına çıktı. Bu iştahlı futbolun özellikle iç saha maçlarında sonuca dönüşmesi bekleniyor. Ancak rakibin bu kadar çekilmesi ve 1 puan için savunmasına oturması Teknik Direktör Mehmet Altıparmak tarafından değerlendirilemedi. Maç sonuna kadar tek santrfor oynamayı tercih eden Altıparmak “Deplasmanda 1 puan da iyidir” düsturundan şaşmadı.