Gençler FİFA 2021 turnuvasında buluştu

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli sonuçlara sahne olurken dereceye giren kişilere ödüllerini Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi. Turnuvada 16-25 yaş arasındaki 32 genç yarıştı. Darıca Belediyesi e-spor merkezinde eleme usulü gerçekleşen maçlarda çeyrek final, yarı final ve final şeklinde geçen maçlar oldukça çekişmeli ve renkli anlara sahne oldu.

Cemal Aka şampiyon oldu

Bölgede bir ilk olan turnuvada gençler farklı bir deneyim yaşarken çekişmeli maçların ardından şampiyon Cemal Aka oldu. İkinci Berke Gümüş, üçüncü Ege Özturan ve dördüncü de Sezer Bulut oldu. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan FİFA 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilirken dereceye girenlere ödüllerini ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.