20 Şub 2022 - 16:26- Spor G: 20 Şub 2022 - 16:27

Gençler FİFA 2021 turnuvasında buluştu

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli sonuçlara sahne olurken dereceye giren kişilere ödüllerini Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi. Turnuvada 16-25 yaş arasındaki 32 genç yarıştı. Darıca Belediyesi e-spor merkezinde eleme usulü gerçekleşen maçlarda çeyrek final, yarı final ve final şeklinde geçen maçlar oldukça çekişmeli ve renkli anlara sahne oldu.

Cemal Aka şampiyon oldu

Bölgede bir ilk olan turnuvada gençler farklı bir deneyim yaşarken çekişmeli maçların ardından şampiyon Cemal Aka oldu. İkinci Berke Gümüş, üçüncü Ege Özturan ve dördüncü de Sezer Bulut oldu. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan FİFA 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilirken dereceye girenlere ödüllerini ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık takdim etti.

20 Şub 2022 - 16:26 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.596.363 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akın Poyraz federasyona atandı mask
Akın Poyraz federasyona atandı
Derince’ye ‘Ramazan’ bereketi: 1-1 mask
Derince’ye ‘Ramazan’ bereketi: 1-1
Çanlar periler için çalıyor! “53-60” mask
Çanlar periler için çalıyor! “53-60”
Kocaeli’de spora 250 milyonluk yatırım mask
Kocaeli’de spora 250 milyonluk yatırım
Mehmet Altıparmak: "Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu" mask
Mehmet Altıparmak: "Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu"
Ah Körfez ah mask
Ah Körfez ah
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL