Akın Poyraz federasyona atandı

Kocaeli Cimnastik Kulübü’nün kurucu antrenörlerinden eski milli cimnastikçi Akın Poyraz Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Komitede görev aldı. Kocaeli Cimnastik Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in seçimle tekrar göreve gelmesiyle yönetim ve tüm kurullarda yapmış olduğu değişimler çerçevesinde kulübün başarılı antrenörü Akın Poyraz, Başkan Çelen’in kararı ve onayı ile Aerobik Cimnastik Teknik Komitede görev aldı. Kocaeli Cimnastik ailesi adına kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Tolga Havuç “Göreve geldiği günden beri Kocaeli ilimize her daim önemli destekler veren emektar başkanımız Suat Çelen’e bu kıymetli görevi Akın Poyraz hocamıza layık gördüğü için teşekkür ediyoruz. İlimiz için bir onurdur, gururdur” dedi.

Akın Poyraz kimdir?

Babası Seyhan Poyraz sayesinde 3 yaşında Cimnastik sporuna başladı. Babası Seyhan Poyraz gençlik ve spor il müdürlüğünde şube müdürlüğü yaptı. 23 yaşında sporu bırakarak Kocaeli Cimnastik Kulübü bünyesinde kurucu olarak antrenörlüğe başladı. Antrenör olarak da İl ve Türkiye şampiyonlukları kazanarak Türkiye’de ses getirmeyi başardı. 20 yıllık sporculuk hayatında İl şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları, Milli takım sporculuğu yaptı. Şimdi ise Türkiye Cimnastik federasyonu aerobik cimnastik teknik kurulda görev aldı.