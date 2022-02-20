AKP’li eski yönetici FETÖ’den gözaltına alındı

Kocaeli Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Kamyonetimi mezunu olan Yuşa Erten, AKP Gençlik Kolları’nda göre aldıktan sonra 2018 yılında Emre Kahraman’ın İl Gençlik Kolları yönetimine girdi. Burada bir dönem görev yapan Erten, il başkanlığının fotoğrafçısı olarak da görev yaptı. En son birkaç ay önce İSU’nun Müteahhit kadrosundan Alo 185’te işe başlamıştı.

İTİRAFÇI OLDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ operasyonuyla gözaltına alınan Yuşa Erten, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındığı ve sorgu esnasında etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan birkaç ay önce İSU’nun müteahhit firmasında işbaşı yapan Erten’in önceki gün iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

İl Gençlik Kolları yönetiminde görev alan Yuşa Erten, parti çalışmaları sırmasında AKP İzmit İlçe Eski Başkanı Aykut Çağlayan’ın yönetim kurulu toplantısına katıldığı gün çekilen fotoğraf.