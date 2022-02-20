SEDAŞ ve TES-İş 27 maddede anlaştı

TES-İŞ sendikası ile SEDAŞ arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu önceki gün yapıldı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine TES-İŞ Sendikası Ersin Akma, TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu şube yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri baş temsilcileri katılım sağladı. İlk oturum sonunda idari 29 maddede anlaşma sağlanmıştır.

“ÜCRETLER GEÇİNEBİLECEK KOŞULLARDA DEĞİL”

Görüşmelerde konuşan TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmelerini 2 yıl olarak teklif ettik. SEDAŞ yaptığı iş gereği çalışma koşullarında ağır ve tehlikeli iş grubuna giriyor. Hizmet sektöründe olması ve enerjinin meskenlerden sanayiye kadar herkesin olmazsa olmazı durumundadır. Bayram demeden, kar demeden, yağmur demeden, çamur demeden, güneş demeden, deprem demeden, pandemi demeden 7 gün 24 saat görev yapılarak hizmet bekleniyor. Biz de bu hizmetleri yerine her türlü şartlarda getiriyoruz zaten. Şirketimizin değerlerine değer kattığımızı biliyoruz. Sadece Kayseri ve civarında kısmen arkadaşlarımız hakkını alıyorlar. Ancak SEDAŞ dahil 20 dağıtım bölgesinde işler aynı zorluk derecesinde ama ücretler geçinebilecek koşullarda değil” dedi.

ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ”

Sözlerini devam ettiren Kabaloğlu, “Bizler sahayı geziyor arkadaşların taleplerini ve yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bu zorlukların başında ekonomik sıkıntılar öne çıkıyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik buhranlar nedeniyle çalışanların alım gücünün tamamen düştüğünü görüyoruz. Yaşanan yüksek enflasyonist ortamın dışında elektriğe gelen yüzdelik artışların çalışana da aynı yüzdelik oranda ücretlerine yansıtılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu sektörün çilekeşleri bu işleri yapan arkadaşlardır. Bu zorluklarla mücadele eden arkadaşlarımız üzülerek belirtmek isterim ki geleceğe dair umutları kalmadı, hiçbir plan yapamaz oldular. Sadece geçinebilmek için çalışıyorlar. Böylesi bir ortamda kimse bizden fedakarlık beklememeli. Arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar ne gerekiyorsa yaparak savunacağız”