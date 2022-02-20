20 Şub 2022 - 16:41- Gündem G: 20 Şub 2022 - 16:43

Kandıra’nın Sevim Abla’sı hem çocukları hem kadınları mutlu etti

Kandıra’daki 4.sınıf birincilerine kumbara hediye eden ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, eşleri vefat eden kadınları da Sevgililer Günü’nde Sapanca Richmond Otel’e götürdü
Kandıra’nın Sevim Abla’sı hem çocukları hem kadınları mutlu etti mask
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ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Eczacı Sevim Deren, ilçe halkına güzel anılar yaşatmaya devam ediyor. Deren, önceki gün iki güzel organizasyona imza attı. Deren, ilçedeki okulların 4.sınıfın birincilerine nostaljik İş Bankası kumbarası hediye etti. Toplam 30 öğrenciye kumbara hediye eden Deren, içlerine 50’şer lira koymayı da ihmal etmedi. Kumbaraları alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunuyordu. Deren, “Çocuklara kumbara vermemizin amacı hem başarıya teşvik etmek, hem de tasarrufa yöneltmek” dedi.

SAPANCA’DA AĞIRLADI

ÇYDD Başkanı Deren, ikinci olarak da ilçede eşleri vefat eden kadınlara Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir gün yaşattı. Kadınları Sapanca Richmond Otel’e götüren Deren, onlara ölen eşleri anısına birer çiçek hediye etti. Otelde güzel vakit geçiren kadınlar, bu güzel gün için Sevim Deren’e minnettar olduklarını söylediler. Deren de kendilerine ağırlayan Sapanca Richmond Otel yetkililerine teşekkür etti. Deren ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, hayatında hiç İstanbul’a gitmemiş kadınları, İstanbul’a geziye götürecek.

20 Şub 2022 - 16:41 - Gündem

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