Kandıra’nın Sevim Abla’sı hem çocukları hem kadınları mutlu etti

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Eczacı Sevim Deren, ilçe halkına güzel anılar yaşatmaya devam ediyor. Deren, önceki gün iki güzel organizasyona imza attı. Deren, ilçedeki okulların 4.sınıfın birincilerine nostaljik İş Bankası kumbarası hediye etti. Toplam 30 öğrenciye kumbara hediye eden Deren, içlerine 50’şer lira koymayı da ihmal etmedi. Kumbaraları alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunuyordu. Deren, “Çocuklara kumbara vermemizin amacı hem başarıya teşvik etmek, hem de tasarrufa yöneltmek” dedi.
SAPANCA’DA AĞIRLADI
ÇYDD Başkanı Deren, ikinci olarak da ilçede eşleri vefat eden kadınlara Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir gün yaşattı. Kadınları Sapanca Richmond Otel’e götüren Deren, onlara ölen eşleri anısına birer çiçek hediye etti. Otelde güzel vakit geçiren kadınlar, bu güzel gün için Sevim Deren’e minnettar olduklarını söylediler. Deren de kendilerine ağırlayan Sapanca Richmond Otel yetkililerine teşekkür etti. Deren ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, hayatında hiç İstanbul’a gitmemiş kadınları, İstanbul’a geziye götürecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.