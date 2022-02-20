Anadolu Sigorta, birçok yenilikçi hizmet sunuyor

Anadolu Sigorta, aracını kasko sigortası ile güvence altına almak isteyen müşterilerine özel yenilikçi hizmetlerle, her bütçeye uygun alternatifler sunmaya devam ediyor. Birleşik Kasko Sigortası ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm teminatlarla tam güvence sağlayan Anadolu Sigorta, Elektrikli Araç Sigortası ile elektrikli/hibrit araçları koruma altına alarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir dünya için de katma değer yaratıyor. Anadolu Sigorta kasko poliçesinin öne çıkan özelliklerinden söz eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “Hasarlı aracı vale ile teslim alıp, onardıktan sonra adrese teslim ediyoruz” dedi.