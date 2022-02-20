Anadolu Sigorta, aracını kasko sigortası ile güvence altına almak isteyen müşterilerine özel yenilikçi hizmetlerle, her bütçeye uygun alternatifler sunmaya devam ediyor. Birleşik Kasko Sigortası ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm teminatlarla tam güvence sağlayan Anadolu Sigorta, Elektrikli Araç Sigortası ile elektrikli/hibrit araçları koruma altına alarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir dünya için de katma değer yaratıyor. Anadolu Sigorta kasko poliçesinin öne çıkan özelliklerinden söz eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “Hasarlı aracı vale ile teslim alıp, onardıktan sonra adrese teslim ediyoruz” dedi.
20 Şub 2022 - 16:43- Ekonomi Güncelleme: 20 Şub 2022 - 16:45
Anadolu Sigorta, birçok yenilikçi hizmet sunuyor
Araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm teminatlarla her bütçeye özel kasko sigortası alternatifleri sunan Anadolu Sigorta, yenilikçi hizmetleriyle müşterilerinin yanında olarak, güvence sağlamayı sürdürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.