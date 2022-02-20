Teknosa, yatırımlarını katlayarak büyüyecek

Teknoloji alanında uzmanlaşmış, Türkiye’de kendi sektöründe ilk olan pazaryeri dönüşümüyle öncü bir girişime imza atan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021 yılında 7,5 milyar TL ciroya ve 131,5 milyon TL net kâra ulaştı. Fiziksel lokasyonları olan dijital bir platforma dönüşme stratejisini pazaryeri ile güçlendiren Teknosa, bu yıl 169 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirecek.

BÜYÜME MODELİ

Şirketin finansal performansını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme ve dönüşüm hamleleriyle kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir Teknosa yarattıklarını belirterek, “Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü olacağız” dedi.