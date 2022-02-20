20 Şub 2022 - 16:44- Ekonomi G: 20 Şub 2022 - 16:46

Yemeksepeti’nin Yeni CMO’su Okan Erol oldu
Yemeksepeti’nin Yeni CMO’su Okan Erol oldu mask

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, CMO / Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Okan Erol’un getirildiğini duyurdu. 2012 yılından bu yana Yemeksepeti’nde görev alan ve başarılı çalışmalara liderlik eden Erol, 16.02.2022 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacak.

20 Şub 2022 - 16:44 - Ekonomi

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