Yemeksepeti’nin Yeni CMO’su Okan Erol oldu

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, CMO / Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Okan Erol’un getirildiğini duyurdu. 2012 yılından bu yana Yemeksepeti’nde görev alan ve başarılı çalışmalara liderlik eden Erol, 16.02.2022 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacak.