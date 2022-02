“Umudum, ihtiyaç sahibi olmayacak bir yönetim sisteminin gelmesi”

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Muhtarı” kategorisine İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen seçildi. Düzen, 50 yıllık 7’nci Boru İlköğretim Okulu’nun yıkılarak yenisinin inşaatına başlanmasında büyük emek harcadı. Hemen hemen tüm sosyal sorumluluk projelerine destek olan Muhtar Düzen, Diyarbakır Ergani ilçesindeki bir okula 4000 kitap bağışladı. Mahallesindeki ihtiyaç sahibi çocukların giydirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol oynuyor. İzmit’te büyük ses getiren Cumhuriyet Mahallesi kıyısında yaptırılmak istenen kimyasal madde depolama tesislerine karşı Muhtar Düzen, mahalleli ile örgütlenerek büyük bir direniş gösterdi. Mahalle sakinlerini organize edip bu tesis için düzenlenen ÇED toplantısına katılım sağlayarak tesisin yapılmasını engelledi.

“ERGANİ’YE 4 BİN KİTAP BAĞIŞLADIK”

Serhat GÜNEŞ: 2021 yılında mahallenizde yaptığınız birçok mücadele kamuoyuna yansıdı. Neler yaptığınızı bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Nilgün DÜZEN: Mahallemizde 50 yıllık 7’nci Boru İlköğretim Okulumuz, sözlü ve yazılı başvurularımızın sonunda yıkıldı ve yenisi yapılıyor. Koruma Klor ve Aktaş Kimya Fabrikaları Liman Hizmetleri tarafından yapılması planlanan limana mahalle halkı ile birlikte izin vermedik. Talebimiz doğrultusunda İSU altyapı yenileme projesi onaylandı. Bu yıl çalışma başlayacak. İhtiyaç duyulan yollarımıza kaldırım, asfalt yapıldı. Çocuk parkı yapıldı. Körfez Şehit Kütüphanesi’ne yapılan kitap kampanyasına destek verdik. Diyarbakır Ergani ilçesinde bir okulumuza 4000 kitap bağışı yaptık. Elazığ'daki bir köy okuluna spor malzemeleri desteğinde bulunduk. İzmit Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile başlatılan Çocuk Ödül Market Projesi’ni mahallemizde hayata geçirdik. İhtiyaç duyulan bölgelerimizde istinat duvarı, demir korkuluk ve merdiven yaptırdık.

“ÖNÜMÜZDE 4 KEZ GETİRİLEN LİMANA İZİN VERMEDİK”

S.G.: Yılın Muhtarı seçilmenizde en etkili olan eyleminiz sizce hangisiydi?

N.D.: Yılın Muhtarı seçilmemdeki en etkili çalışmamız, mahalle halkımızın önüne 4 kez getirilen limana mahalle halkımızla birlikte izin vermememiz bence. 50 yıllık anılarla dolu 7’nci Boru İlköğretim Okulumuzun yıkılıp yenilenmesi sürecinde her şeyden önemlisi onur ve gurur duydum. Severek yaptığım bu görev süresince her konuyu sabırla, güler yüzle, sevgiyle dinleyip sorumluluğumda olsun ya da olmasın ilgili kurumlara yazılı sözlü bildirip takip ediyorum. Çözüm odaklı olmak önemli. Muhtarın hizmetinde saat kavramı, çalışmasında sınır yoktur. Dertleri dinlerim, aralarında üzülürüm, mutluluk ve sevinçleri paylaşırım, insanlara dokunmak beni mutlu ve huzurlu ediyor.

“SAHİLLER HALKINDIR”

S.G.: Mahallenizde yapılması planlanan liman için kısa sürede mahalleli ile örgütlenmeyi ve dik duruş sergilemeyi başardınız. Bu süreci anlatır mısınız?

N.D.: Toplumun, eğitmenin, kalkınmanın temel unsuru kadındır. Evin içindeki sorun ve sıkıntılarla birebir yüzleşen, yükünü taşıyan kadınlarımızdır. Kadın duyarlılığında her zaman insanlarımıza gücümün yettiğince el uzatmaya çalışarak sorunlarını çözme yolunda mücadele ettim, etmeye de devam ediyorum. Üreten kadın yönetmeyi bilir. Seviyorum insanlarımıza hizmeti. Güçlü kadın, güçlü gelecek. Kadınlara oy verin, toplum güçlensin. Belirli aralıklarla 4 kez önümüze gelen liman projesi mahalle halkını çok rahatsız etmiştir. Halkın sağlığını bozacak olan kimyasal maddeler kullanılarak denizi bizden iyice koparıp dürbünle seyredecek hale gelmemizi istiyorlar. Körfezin en dar bölgesi. Gemi kazaları, trafik korna sesi, toz kirliliği, sızıntılar, nakliye, çevre kazaları ve kokusu yetiyor zaten. Körfezde 42 tane liman var zaten. Bir liman daha kaldıramaz halde. Halkımız istemedi liman yapılmasını. Hep birlikte karşı çıkarak yapılmasını engelledik. ‘Sahiller halkındır’ diyoruz.

S.G.: Günümüzde yerel yöneticilerin karşısında mücadele eden muhtarların sayısı bir hayli azaldı. Hizmetlerinizde yerel yönetimler tarafından zorluk çıkartılıyor mu?

N.D.: Mahallemizle ilgili talepleri, şikayetleri belediyemize ve ilgili kurumlara sözlü ve yazılı ileterek, konuyu takip ederek çözmeye çalışıyoruz. Bazen gecikse de taleplere geri dönülüyor, sıkıntı yaşamıyoruz.

“4 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZE BURS BAĞLADIK”

S.G.: Sosyal sorumluluk çalışmalarınızda hangi noktaya geldiniz?

N.D.: İhtiyaç sahibi, ekonomik şartlarda sıkıntı yaşayan ailelerimize bayramda, Ramazan'da ve diğer günlerde hayırsever dost ve komşularımızla birlikte destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza özellikle bayramlarda giysi desteği, okul dönemine kırtasiye desteği yapıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu paha biçilmezdir. Askıda ekmek projemizi uyguladık. Kitap kampanyalarına destek verdik. Komşularımızın kullanmadığı giysi ve eşya yardımlarımız devam ediyor. İzmit Kent Konseyi ve İzmit Belediyemizin birlikte hayata geçirdiği Çocuk Ödülü Market sevgi ile büyüyor. 4 üniversite öğrencimize burs bağladık. Yardımlarımızı gönlü yüreği güzel dostlarımızla, komşularımızın desteği ile hayata geçiyoruz. Tüm hayırsever dostlarımıza mahalle ve şahsım adına teşekkür ederim. İyi ki varlar. Benim umudum ve dileğim ihtiyaç sahibi olmayacak bir yönetim sisteminin gelmesi memleketimize. Umarım o günleri de görürüz.

“MERDİVENLERİ, KALDIRIM KENARLARINI BOYADIK”

S.G.: Pandemi sürecinde muhtarların önemi daha da arttı. Ne gibi sorunlar ile karşılaştınız?

N.D.: Pandemi süresince çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Halen de devam ediyoruz. Karantinada olan komşularımızla diyalog kurup yardımcı olmaya çalıştık. Karantina kurallarına uymayan insanlarımızı arayarak ikaz ettik. Sokağa çıkma yasağı döneminde İzmit Belediyemizin desteği ile komşularımızla birlikte ekip kurarak azalarımızla merdivenleri, kaldırım kenarlarını boyadık. Bu çalışma bile zor süreçten geçtiğimiz dönemlerde bir nebze moral oldu. Enerji verdik, umarım bu hastalık da tez zamanda biter.

S.G.: Muhtarlık sürecinde hiç unutamadığınız bir anınız var mı?

N.D.: Biz muhtarlar yardım yaptığımız yerlerde insanların yüzündeki tebessümü unutamıyoruz. Çalışmalara A partisi, B partisi demeden devam ediyoruz. Bir gün komşumuz, sohbet arasında sen bizi ötekileştirmeden çalışıp hizmet veriyorsun demişti. Siyasi görüşünü hiç bilmediğim, ekmeğinin mücadelesini veren, yardım yaptığımız bir ailemiz seçim arifesinde buraya gelip ‘Sen kime oy vereceksen, ona oy vereceğiz’ demişti. İşte bunlar benim hafızamda unutamadığım anılardır.

“TRAMVAYIN MAHALLEMİZDEN DE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ”

S.G.: Mahallenizin daha da güzelleşmesi için ilk atılması gereken adım nedir?

N.D.: Sahilimizin düzenleme yapılıp güzelleştirilerek mahallemize kazandırılmasını istiyoruz. Bu yıl İSU altyapı çalışması yapılacak, aynı anda elektrik tellerinin de telefon telleri ile birlikte yeraltına alınmasını istiyoruz. Mahallemizden geçen otobandan gelen gürültü kirliliğinin en aza indirilmesini istiyoruz. Tramvayın mahallemizden de geçmesini talep ediyoruz.

S.G.: Doruktakiler 2021’de “Yılın Muhtarı” seçildiniz. Aday gösterilme sürecinden “Yılın Muhtarı” seçilme sürecine kadar neler hissettiniz?

N.D.: Şirintepe Mahalle halkı adına aldığımız ödüllerden dolayı değerli azalarımız ve mahalle sakinlerimiz ile çok gurur duyduk. Bizleri onore eden Kocaeli Gazetesi ailesine, değerli üyelerine, destek veren tüm dostlarımıza, beni bu kutsal göreve layık gören güzel insanlara çok teşekkür ederim. Doruktakiler 2021’in en iyileri ödülüne layık gördüklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

NİLGÜN DÜZEN KİMDİR?

1958 doğumluyum. Evliyim. 2 çocuk ve 2 torun sahibiyim. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Atatürk ilkelerini benimseyen memleket sevgisini yüreğinde hisseden bir kadınım. Emekli olduktan sonra Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi’nde müdür sekreterliği ve santral operatörü olarak 9 yıl görev yaptım. 5 yıl Özel Lale Kız Öğrenci Yurdu’nda memur olarak çalıştım. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi ve İzmit Muhtarlar Derneği başkan yardımcısıyım. 45 yıldır Şirintepe Mahallesi'nde yaşamaktayım. Güçlü ekibimiz 6 kadın, 2 erkek azamızla iki dönemdir değerli mahalle sakinlerimizin takdir ve desteğiyle görevimize devam ediyoruz.