Soyluçiçek: Emekli aylıkları düşüş yaşıyor

Kamuda çalışan her vatandaşın maaşının eridiğini belirten Başkan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek şu ifadelere yer verdi; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında düzenlenen ek gösterge komisyonunun ilk toplantısı düzenlendi fakat ne yazık ki geniş kapsamlı bir çözüm hâlâ halka arz edilmeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, tüm sorunları çözüme kavuşturacağız, herkesi tek tek dinleyeceğiz, herkes sevinecek demişti ama gördük ki bu sözler yine havada kaldı. Geçen her süre kamuda çalışan vatandaşın alehine işliyor fakat komisyondakiler işin ciddiyetini idrak edemiyor.

“HAKKI OLAN HER ŞEY KAMU ÇALIŞANLARINA VERİLMELİ”

Özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan çalışanlar, ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir alma, satma gücü kaybına uğradı. Bu kayıp sadece şu an değil geleceklerini de etkilemekte. Çünkü yükseltilmeyen her ek gösterge emekliliklerine de zarar veriyor. Emekli aylıkları da düşüş yaşıyor. Bakanlık bir an önce ek göstergeyi çıkartmalı. Gerekirse tüm işlerini bırakıp, bu hassas konunun takipçisi olmalı. Kamu çalışanları bir gün dahi mağdur edilmemeli. Hakkı olan her şey kamu çalışanlarına verilmeli."