Eşit Haklar Sendikası İl Başkanı Kurtay oldu

Eşit Haklar Sendikası, Kocaeli’nde İl Başkanlığına Murat Kurtay’ı getirdi

MURAT KURTAY KİMDİR?

1990 Eskişehir doğumlu olan Kurtay, Kocaeli’nde ikamet etmektedir. 2015 yılında Kocaeli Sağlık MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden, 2021 yılında da Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Göreve 2010 yılında başlayan Kurtay, 2010-2014 yılları arasında İzmit Ulusal Egemenlik Ortaokulu’nda görev yaptı. 2014 yılında da İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. Halen İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan Kurtay, meslek hayatına başlamasıyla sırasıyla sendika iş yeri temsilciliği ve ilçe yönetim kurulu üyeliğini yaptı.