Eşit Haklar Sendikası İl Başkanı Kurtay oldu

Eşit Haklar Sendikası, Kocaeli’nde İl Başkanlığına Murat Kurtay’ı getirdi
MURAT KURTAY KİMDİR?
1990 Eskişehir doğumlu olan Kurtay, Kocaeli’nde ikamet etmektedir. 2015 yılında Kocaeli Sağlık MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden, 2021 yılında da Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Göreve 2010 yılında başlayan Kurtay, 2010-2014 yılları arasında İzmit Ulusal Egemenlik Ortaokulu’nda görev yaptı. 2014 yılında da İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. Halen İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan Kurtay, meslek hayatına başlamasıyla sırasıyla sendika iş yeri temsilciliği ve ilçe yönetim kurulu üyeliğini yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.