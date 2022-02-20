Hakan Zorlu adaylığını açıkladı

S.S. Kocaeli Marmara Karayolları Taşıma Kooperatifi Birliği Başkanı Hakan Zorlu, 27 Şubat günü yapılacak olan Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası genel kuruluna adaylığını açıkladı. Oda binasında basın açıklaması düzenleyen Zorlu, “Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanımız Besim Kaçar ağabeyimiz yıllardır sürdürdüğü başkanlık görevini yaş nedeniyle bırakıyor. Ben de odada kendisi ile birlikte ikinci başkan olarak görev yapıyordum. 27.02.2022 tarihinde yapılacak olan Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Genel kuruluna esnafımızı temsil etmek üzere listemizi hazırladık” dedi.

TECRÜBEYE SAHİBİZ

Geçmiş dönem tecrübelerinden bahseden Zorlu, “Esnafımızın sorunlarını en iyi bilen ve çözüme ulaştıracak tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz S.S 44 Nolu Yeniköy Taşıma Kooperatifi ve İzmit Shell Taşıma Kooperatifindeki yapmış olduğum üstün başarılı görevlerimden dolayı beni S.S. Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlığına layık gördüler. Burada yaptığımız başarılar tüm Türkiye ve Motorlu Taşıyıcılar Merkez Birliği delegeline getirdi. Son iki yıldır Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım” açıklamasında bulundu.

TÜM ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN

Görev aldığımız sivil toplum kuruluşlarında kazanmış olduğumuz tecrübe ve birikim ile beraber kamyon ve kamyonetçiler esnaf odasında da hizmet yapmamız ve esnafımızın buna ihtiyacı olduğunu verilecek destekle, alt yapımızın buna hazır olduğunu düşünerek oluşturduğumuz yönetim kurulu listemizle takdir görünmesi halinde bu göreve talibiz. Bu gerekçeler ile yönetim kurulunu temsil edecek ekip arkadaşlarımızla Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna beyan ederiz. Tüm kamyoncu esnafımızı genel kurulumuza katılmasını rica ederiz. Kongremiz 27 Şubat 2022 Pazar günü saat: 12.00’da Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde yapılacaktır. Kongremiz tüm esnafımıza hayırlı olsun ” şeklinde konuştu.