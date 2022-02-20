20 Şub 2022 - 16:50- Gündem G: 20 Şub 2022 - 16:52

Eğitim Kampüsü’nde önemli adımlar atıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Sırrıpaşa Mahallesi’ne inşa edilmesi planlanan eğitim kampüsü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu
Eğitim Kampüsü’nde önemli adımlar atıldı mask
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret etmişti. Bakan Özer ile Eğitim Kampüsü projesinin detayları üzerine konuşan Başkan Aygün, Derince’de yapılması planlanan ve 2020 yılı içerisinde protokolü imzalanan kampüs okul projesi için Milli Eğitim Bakan Yardımcısının iştirakleriyle bir inceleme yapılacağını ifade etmişti.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Eğitim Kampüsü projesi kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret ederek projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır’ın da hazır bulunduğu görüşmede ilk etapta Başkan Aygün’ün makamında projenin detayları görüşülürken ardından projenin inşa edilmesi planlanan Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki alanda incelemelerde bulunuldu.

 

20 Şub 2022 - 16:50 - Gündem

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