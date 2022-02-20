20 Şub 2022 - 16:52- Gündem G: 20 Şub 2022 - 16:54

Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kitledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocukları ile birlikte eve kilitlenen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını eve kitledi mask

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1707 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, D.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşanma aşamasındaki eşinin hem kendini hem de çocuklarını eve kilitleyip dışarı çıktığını ihbar etti. D.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile balkona çıktı. D.D. ve iki çocuğu, merdivenle indirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

20 Şub 2022 - 16:52 - Gündem

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