Sancaklı: “48 vekilimiz var özgül ağırlığımız 480’den fazla”

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatı genişletilmiş ilçe danışma kurulu toplantılarına bugün İzmit ilçe teşkilatı ile start verdi. İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezinde yapılan danışma kurulu toplantısına Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli eski milletvekili Kemal Köse, Ülkü Ocakları İl Başkanı Adülkadir Özdemir, İzmit İlçe Meclis Üyeleri İlker Kazan ve Engin Duymaz, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İlçe Başkanları, önceki dönem il başkanları, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Temsilcisi Yaşar Şanlı ve partililer katıldı.

“200’ÜN ÜZERİNDE ÖNERGE VERDİK”

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Engin Duymaz mecliste yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Duymaz konuşmasında, “Seçildiğimiz günden beri hep sahada olduk ve sahada olmaya devam edeceğiz. İzmit’in tüm mahalle muhtarları ile devamlı istişare halindeyiz. Muhtarlarımıza danışarak ihtiyaç duyulan şeyleri İzmit Belediye Meclisi gündemine önerge ile getiriyoruz. Şimdiye kadar 200’ün üzerinde soru önergesi verdik. Bunların çoğu yapılmadı. Çok aciliyeti olan konular var. Muhtarlarımızın sorunlarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine hallettiriyoruz. Fatma Başkan’ın getirdiği konuların yüzde 99’una cumhur ittifakı olarak evet demişiz ama yine de bizi çalıştırmıyorlar diyerek ipe un seriyorlar” ifadelerini kullandı.

“2023’TE HAÇ İLE HİLALİN SAVAŞINDA HİLALİN YANINDA OLACAĞIZ”

Ardından kürsüye çıkan İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur bütün yöneticileri ile sahneye çıktı. İlçe yöneticilerinin önünde konuşmasını gerçekleştiren Kemal Okur, “MHP bugünlere kolay gelmedi. Önüne konulan engelleri bir çırpıda aşmadı. İmkânsız geçitler hep karşımıza çıkartıldı. Dar patikalarda sınandık. Milletçiliğin yaşaması için hep bedel ödememiz gerekti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar başaramadılar. Yağlı urganlarla sindireceklerini zannettiler nefesleri yetmedi. Hedef olduk ama yılmadık. Tarihin üzerimize yıktığı milli ittifaka dört elle sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin kutlu değerlerini aşkla muhafaza edeceğiz. Kanımızla, canımızla sahip çıkacağız. 2023’e gideceğiz ve gereğini yapacağız. Haç ile hilalin savaşında hilalin yanında olacağız” dedi.

“AĞZI SALYALI KÖPEKLER”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir kürsüye işte ordu işte komutan sloganı ile çıktı. Özdemir konuşmasında İYİ Partili isimlere yüklendi. Özdemir konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece uyumadan gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkü ocakları olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kocaeli genelinde 110 bin gencin ilk defa oy kullanacağız 2023 seçimleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkü ocakları ve MHP etle tırnak gibidir. Aziz dava arkadaşlarım. Son günlerde ip partisini yeni kurulması ile birlikte yeni bir moda çıktı. Neymiş efendim eski ülkücüymüş. Böyle bir şey duyduğunuzda hemen orayı terk edin ya da sert bir şekilde tepki gösterin. Bunlar bozkurt olamaz, Bunlar olsa olsa ağızlarından salya akan kudurmuş köpeklerdir. Geçtiğimiz günlerde Samsun2da atamızın anıtına saldırı düzenlendi. Sanmasınlar ki ülkücü hareket buna sessiz kalacak. İşgal demek tecavüz demektir. İşgal demek ülkeyi ele geçirme çabasıdır” ifadelerini kullandı.

“KENDİ PARTİLERİNİ YÖNETEMEYENLER BU KENTİ YÖNETECEKMİŞ”

Okur’un ardından konuşan MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ise konuşmasında, “Ekibini 2 yılda anca kuran bir belediye nasıl başarılı olabilir. Kendi partisinden olmayanı başkan yardımcısı atayarak sizin içinizden bu görevi hak eden yok mesajı verilen bir teşkilata ne kadar güvenebilriz. Bizim nezaketle yazdığımız sosyal medya paylaşımlarına ölçüsüz cevap veren bu parti bazı gazetelerde çıkan mevcut ilçe başkanlarının taciz iddialarına neden cevap vermemekte. Eski il başkanlarının mevcut il başkanına riyakar demesini nasıl içlerine sindiriyorlar. 5’li çete dedikleri grubun taşeronluğunu yaptığını kendi parti mensupları ifade ediyor. Daha kendi partilerini yönetemeyenler bu ili yönetecekmiş. Bir de bunların içinden mazisi karanlık olan bir arakadaş sanki gizli bir şey bulmuş gibi. İlan ediyor. Bizi kendiniz ile karıştırmayın. Bizi tanımıyorsunuz. Yunus Emre Kurt’u tanımıyorsunuz. O günkü şartlarda gerekli eleştirileri yaptık. Bu karşı ittifak gerçekten riyakar. Bir teskere oylaması yapıldı. CHP HDP ile hayır oyu verdi. İPİ kimin elinde olduğu belli olamayan parti evet oyu verdi ama sadece 7 vekili katıldı. Bir kişi de hayır dedi. O da döviz düşünce bu bir alım fırsatıdır diyen Durmuş Yılmaz haini. Şehide küfredenlerin karşısında Cumhur İttifakı var” dedi.

“4-5 PARTİ DEĞİŞTİRENDEN ÜLKÜCÜLERE ABLA OLUR MU?”

MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel sözlerine Kocaeli teşkilatını tebrik ederek konuşmasında başladı. Beklentilerinin üzerinde üzerinde bir reaksiyon olduğunu belirten Öngel, “MHP kuruldu kurulalı partimiz ile ilgili muazzam bir manüpülasyonlar vardır. Geçmişte Başbuğumuza manipülasyon yapanlar bugün Genel Başkanımız için aynı manipülasyonları yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi memleketin yüzde 95’i ile barışık olan bir partidir. Yüzde 5 hain bize düşman olacaksa varsın olsun. Türk devletine bir operasyon yapılacaksa bunun ilk adresi MHP’dir. Bunun için sahte ablalar ve abiler oluşturuyorlar. 4-5 parti değişirmiş birinden ülkücülere Abla olur mu? Türk milletleri ezilmişlerin yanında olan bir partidir. Türk devlet teşkilatlarını hayata geçirirsek bu dünyaya barış getirmenin anahtarıdır” dedi.

“MHP HÜKÜMET ORTAĞI DEĞİLDİR”

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise, “Ekonomide yaşanan sıkıntılar döneminde indik. Milliyetçi hareket partisi kenara çekilecek sandılar. Genel Başkanımız geçtiğimiz hafta televizyonda ekonomik bir sıkıntı var milliyetçi hareket partisi elinden geleni yapacaktır dedi. Cumhur ittifakı AKP ile MHP’ ittifakıdır. Bu bir hükümet ittifakı değildir. Türkiye’nin geleceği konusunda kurulmuş bir ittifaktır. MHP bu ittifaktan hiçbir şey almıyor. Bu ittifak kurulalı birkaç sene olmasına rağmen ne bir bakanlık ne de başka bir alanda bir yer aldı. MHP bu ülke mutlu olsun, Türklüğünün rahat rahat yaşasın istiyor. Hangi parti 5 bin şehit vermiş. Hiç gıkımız çıkmadı” dedi.

“MHP YERİ GELDİĞİNDE KABADAYILIĞIN YAPIYOR”

Daha önce söylediğim bu söze birileri kızmış ‘Ülkücülerin gezemeyeceği bir sokakta kralını gezdirmeyiz’ dedim. Hemen şey dediler. Sen birilerini tehdit ediyorsun, ülkücüler vurducu kırdıcı dediler. Kimi tehdit edeceğiz. MHP zaten yeri geldiğinde kabadayılığını da yapıyor fedakarlığını yapıyor. Benim anlatmak istediğim başka bir şey. Ülkücüler her zaman sokakta olacak. Geçen günlerde genel başkanımız Kocaeli’de ne var ne yok diye sordu. Ben de dedim ki MHP 2023 seçimlerinde MHP Kocaeli tarihte aldığı en yüksek oyu alacak dedim. Ben bu sözü boşuna söylemedim. Ben sizlere güvenerek genel başkana söz verdim. Seçim günü MHP Kocaeli’de tarihinin en yüksek oyunu alacak” dedi.

“48 VEKİLİMİZ VAR ÖZGÜL AĞIRLIMIZ 480’DEN FAZLA”

Sözlerine devam eden Sancaklı, “Seçimler geliyor. 48 milletvekilimiz var bizim. Bakmayız 48 olduğumuza bizim özgül ağırlığımız 480’den fazladır. Sayı olarak 48’iz. Bu 48 milletvekili ile son yıllarda MHP’nin direk yardımı ile bu ülkede neler olmuş. 2023 seçimlerine 148 milletvekili olursa ne olur o zaman. O zaman ülkenin sıkıntıları olmaz. Herkes biraz daha aklını başına toplar. Milletçi Hareket Partisi her şeyi dengeler. Karşı tarafta bir ittifak var. Geçen gün 6 partinin lideri bir masada toplandılar. Cumhurbaşkanlığı sisteminde sizin o seçimi kazanmanız için 50+1 lazım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçimi kazanacaksınız. Bu partilerin kendi yapmış olduğu anketleri ortalamaya vurduğunuzda yüzde 40 civarında. Yüzde 40 ile Cumhurbaşkanlığı alabiliyor musun hayır. O masa 6 artı bir parti. O parti de HDP. Şimdi diyorlar ki masaya oturtun. HDP’yi masada görürse oy vermeyecekler var. HDP ne diyor biz arkadan destek vermiyoruz biz de yöneteceğiz biz de bakanlık istiyoruz” dedi.

“15 TEMMUZ GECESİ ATILAN BOMBALAR TERÖRİSTE ATILMADI”

Mersin milletvekili Olcay Kılavuz konuşmasında “Değerli abim Sakarya Milletvekili Saffet Sancaklı” diyerek başladı. Kılavuz konuşmasında, “Vatan namustur, onurdur, özgür bir şekilde nefes almak ve en büyük zenginliktir. Bugün köle olarak, esir olarak dünyanın birçok bölgesinde özgürlüğü elinden alınmış millet vardır. Gerçekten vatanı olmayan ancak vatansızlığı anlatabilir. Vatanı olan vatanın ne demek olduğunu anlatamayabilir. Vatansız kalanlar vatanın değerini bilir. Demokrasi havarileri var ya, özgürlükten bahsedenler konu Müslüman olunca hepsinin vicdanı mühürlü oluyor. Tamamıyla emparyalist güçlerin maşası. Bugün olağan üstü bir süreçten geçiyoruz. Bu sadece ekonomik olarak değil. Ekonomik olarak salgınlardan, yangınlarda, sel felaketinden terörle mücadeleden hem ülkemiz hem de bütün dünya nasibini alıyor. Türkiye 40 yıldan fazla PKK ile mücadele ediyor. Birçok insanımız şehit edildi. Türkiye’ye özel bir operasyon var. Gezi Parkı ile başlayan bir süreç var. 15 Temmuz gecesinde atılan bombalar teröriste atılmadı. Bu bal gibi Türk milletine yapılmış bir saldırıdır.

“15 TEMMUZDAN ÖNCE EN SERT MUHALAEFETİ BİZ YAPIYORDUK”

Şimdi kalkıyorlar bu tiyatrodur diyorlar. Allah’tan korkun. Ben o yıl Ülkü Ocakları Genel Başkanıydım. Genel Başkanımız o gün darbeyi öğrendiğinden hemen konutundan çıkıp parti merkezimize geliyor. Genel Başkanımız MHP’nin ışığını yaktığında darbecilerin dünyası başına yıkılmış. Meşru seçilmiş hükümeti destekleyeceğiz dedi. Milletimizin yanındayız demiş. O gün darbe gerçekleştirilememiş. Peki gerçekleştirilseydi ne olurdu? Allah göstermesin. Amerika’nın Gayri meşru çocukları 12 Eylül’de kazanmıştı ama 15 Temmuz’da kaybetti. 15 Temmuz’a kadar en sert, en net muhalefeti bizler yapıyorduk. Ancak söz konusu m-vatanda gerisi teferrurattr. O güne dek ne dediysek hepsinin arkasındayız. Elhamdülülliah Türküz, ülkücüyüz. Dün diyorduk ki pkk nerdeyse vurulsun yok edilsin, FETÖ ile mücadele edilsin diyorduk.

“EKMEK KUYRUKLARI BELEDİYELERİN OYUNU”

Önceden gittiğimizde doğuda Türk Bayrağı göremiyordum. Boynu bükük dönüyordum. PKK asayiş timi kurmuştur. Yol kontrolleri yapıyorlardı, gündüz gözünde infazlar yapıyorlar. İnsanlar artık mecburen PKK’ya teslim olmak zorundaydı. Şimdi gidip geliyorum, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır her yer gelincik bahçesi gibi. Her yerde askerimiz, polisimiz olaya hakim, sahaya hakim. Teröristlerin sayısı yüzlerin altına düşmeye başladı. MHP’nin desteği ile terörist neredeyse temizliyoruz. Vatandaşımızın her talebi başımızın üstünde. Vatandaş haklıdır. Geçim yapan onlardır. Bugünkü pahalılıkla ilgili biz aksini iddia edemeyiz. Aksini iddia edenin aklı yoktur. Maalesef ki Türkiye’ye yapılan operasyonlar ile birlikte fiyatlar kat kat artımış durumda. Bir de fırsatçılar var. Özellikle CHP’nin büyükşehir belediyelerinde bir taktik var. Çalışanların iş çıkışına denk getiriyorlar. Bir kuyruk. Ne kuyruğu ekmek kuyruğu. Bunu yapanların onuru yoktur. İnsanlarından sıkıntılarından faydalanarak algı yarattıklarını biliyoruz. Bizim bildiğimiz bir elin verdiğini diğer el görmez. Sürekli kamera altına alıp FOX tv’de Halk Tv’DE orada burada haber yapıyorlar. Bizler şartsız koşulsuz bir şekilde genel başkanımız teslim olmuş durumdayız” dedi.

“TÜRKKAN’I İHARAÇ ETMEDİNİZ NEYİN MİLLİYETÇİLİĞİ”

Konuşmasını devamında Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’a yüklenen Kılavuz, “Şehit yakının kolunun altına alarak bacısına küfür eden Lütfü Türkkan’ın ihraç etmeden neyin milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz. Lütfü Türkkan şehidimizin yapmış olduğu hakaretin bedelini elbet bir şekilde hem devletimizden hem de milletimiz bedelini ödeyecektir. BU ülkemize de milletimizde yapılmış bir ihanettir. Yiğit bir il başkanımız var. Vakit yollara koyulma vaktidir. Vakit Türk milletine devletine sahip çıkma vaktidir. Fitne fesat çıkaranlara karşı uyanık olalım. Çok hassas dönemden geçtiğimiz bu günlerde hiçbir ülküdaşımızdan vazgeçemeyiz. Bu parti hepimizin evidir. MHP hepimizin sevdasıdır. MHP hepimizin gönül karargahıdır. İhanete yer yoktur. Biz bize düşeni yapacağız” dedi.