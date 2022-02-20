Güngör Arslan’ı öldüren tetikçinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan cinayetinin faili R.Ö. emniyetteki ilk ifadesinde kendisini kişinin azmettirdiğini anlattı. Evrensel Gazetesi’nden Meltem Akyol’un haberine göre, 2 kişinin kendisine “Güngör Arslan'ı vuracağız. Bunu da sen yapacaksın. Seni çok rahat ettireceğiz. Bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın, ailen de böyle bir sorun yaşamayacak’ dediğini anlatan R.Ö., daha sonra Derince bölgesinde boş bir araziye götürüldüğünü ve atış talimi yaptıklarını söyledi.

ARSLAN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, dün saat 15.00 sularında Cedit Mahallesi'ndeki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırgan ise gece yarısı yakalandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla birlikte emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır” denildi.

2 KİŞİ BENİ ALDI, "GÖNGÖR ARSLAN’I ÖLDÜRECEKSİN" DEDİ

Edindiğimiz bilgilere göre 20’li yaşlarında olan tetikçi R.Ö. ilk ifadesinde cinayetten 1 gün önce 2 kişinin kendisine ulaştığını söyledi. Mahalleden de tanıdığı bu 2 kişi ile önce telefonla irtibat kurduğunu anlatan R.Ö. aynı kişilerin daha sonra kendisini arabayla aldığını belirtti. İfadesinde bu kişilerin kendisine “Güngör Arslan'ı vuracağız. Bunu da sen yapacaksın. Seni çok rahat ettireceğiz. Bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın, ailen de böyle bir sorun yaşamayacak" dediğini anlatan R.Ö., daha sonra Derince bölgesinde boş bir araziye götürülerek atış talimi yaptıklarını anlattı.

"AZMETTİRİCİLER AVUKAT GÖNDERDİ, İSTEMEDİM"

Daha sonra gazeteye gittiğini ve bir haberle ilgili Güngör Arslan ile görüşmek istediğini belirttiğini anlatan tetikçi R.Ö. odasına gittiği Arslan’la tartıştığını, ardından Arslan’ın ayağına 2 el ateş ettiğini söyledi. Bahsi geçen 2 kişinin kendine "Öldüreceksin" demesine rağmen Arslan’ı öldürmek istemediğini savunan R.Ö., Arslan’ın üzerine geldiğini düşünerek 4-5 el havaya ateş açtığını, o kurşunlardan birinin Arslan’a isabet etmiş olabileceğini iddia etti.

Azmettiricilerin kendisine bir avukat da gönderdiğini söyleyen R.Ö., "Ben sizin gönderdiğiniz avukatı istemiyorum" diyerek bunu reddettiğini de ifadesinde anlattı.

Daha önce de çeşitli suç kayıtları olan ve "suça süreklenen bir çocuk" olan R.Ö.’nün bugün Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.

ARSLAN 4 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan’ın dört yıl önce de saldırıya uğradığı ve o saldırıdan sonra bir video paylaştığı ortaya çıkmıştı.