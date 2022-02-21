21 Şub 2022 - 09:17- Asayiş G: 21 Şub 2022 - 09:46

TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Video için play'e tıklayın

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Körfez ilçesi sınırlarında bulunan Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B idaresindeki 41 AGV 946 Ford marka hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.B. aracın içinden yola savruldu. O sırada seyir halinde olan İ. K idaresindeki 06 BIL 671 Mercedes marka otomobilin altında kaldı. Mercedes marka otomobil Ford marka araca çarparak durabildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince B.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca hafif ticari araçtan 1, otomobilden 3 kişinin yaralandığı, otomobilin sürücüsü İ.K’nın yaralılar arasında yer almadığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden B.B.’nin cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan dolayı yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Sürücüler, uzun süre yolun açılmasını bekledi. Kazalı araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun tek şeridi trafiğe açılarak geçişler sağlandı. Kazalı araçlardan yola dökülen parçalar Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

21 Şub 2022 - 09:17 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.600.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Cam silerken 4 metre yükseklikten düştü mask
Cam silerken 4 metre yükseklikten düştü
Sokak ortasında silahla vuruldu mask
Sokak ortasında silahla vuruldu
6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış mask
6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış
Güngör Arslan hayatını kaybetti mask
Güngör Arslan hayatını kaybetti
Talaş yüklü siloda yangın çıktı mask
Talaş yüklü siloda yangın çıktı
Derede erkek cesedi bulundu! mask
Derede erkek cesedi bulundu!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL