3. Lig 3. Grup’ta Play-Off iddiası ile mücadelesine devam eden Belediye Derincespor, Ofspor ile deplasmanda zorlu bir maça çıktı. İlk yarıyı penaltıdan yediği golle 1-0 geride tamamlayan sarı lacivertliler ikinci yarıda oyuna giren Ramazan Özkabak’ın golü ile beraberliği buldu. Bitime kısa bir süre kala net penaltısı verilmeyen Derince ekibi Trabzon’dan 1 puanla dönmesini bildi. Aldığı beraberliğin ardından puanını 35’e çıkaran ekibimiz haftayı yedinci sırada tamamladı. Belediye Derincespor bir sonraki maçını son sıradaki Karabükspor ile sahasında oynayacak. Fikstürün de Derince’nin lehine olması da sarı lacivertli ekibin bir anda üst sıralara yer almasını sağlayacak.
21 Şub 2022 - 09:42- Spor Güncelleme: 21 Şub 2022 - 09:44
Derince seriye başlayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.