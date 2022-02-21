Derince seriye başlayacak

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off iddiası ile mücadelesine devam eden Belediye Derincespor, Ofspor ile deplasmanda zorlu bir maça çıktı. İlk yarıyı penaltıdan yediği golle 1-0 geride tamamlayan sarı lacivertliler ikinci yarıda oyuna giren Ramazan Özkabak’ın golü ile beraberliği buldu. Bitime kısa bir süre kala net penaltısı verilmeyen Derince ekibi Trabzon’dan 1 puanla dönmesini bildi. Aldığı beraberliğin ardından puanını 35’e çıkaran ekibimiz haftayı yedinci sırada tamamladı. Belediye Derincespor bir sonraki maçını son sıradaki Karabükspor ile sahasında oynayacak. Fikstürün de Derince’nin lehine olması da sarı lacivertli ekibin bir anda üst sıralara yer almasını sağlayacak.