Murat Parlak: Bu takım play-off oynayacak!

Belediye Derincespor’da genç ve başarılı teknik direktör Murat Parlak, Trabzon’dan puanla dönmelerinin önemine vurgu yaptı. Murat Parlak, rakiplerin bir biri ile maçları olduğunu ve üst üste kazanacakları maçlarla Play-Off potasına gireceklerini de sözlerine ekledi ve “Lig bizim için şimdi başlıyor” dedi.

ZEMİN İYİ DEĞİLDİ

Play-Off’taki rakibinden 1 puan almalarını önemsediklerini ifade eden Murat Parlak şu şekilde konuştu: Trabzon’da yeni statta ancak iyi olmayan bir zeminde oynadık. İlk 15-20 dakika dengeli bir oyun vardı. İlk yarın sonlarına doğru penaltıdan yediğimiz golle devreye geride girdik.

KONTOLÜ KAYBETMEDİK

İkinci yarıya 2 hamle ile başladık. Rakibin kalemize gelmesine izin vermedik ancak biz de çok etkili olamadık. İkinci yarının başında Mert Somay’ın şutunda dönen topu Ramazan tamamladı ve beraberliği bulduk. Devam eden süreçte kontrolü kaybetmedik, dik oynadık ve 1 puan aldık. Son bölümde, rakibin pozisyonundan çok daha net bir penaltımız vardı, ancak hakem çalamadı.

İNANCIM TAM

Genel olarak bakıldığında Play-Off’taki rakibimizden aldığımız 1 puan için kötü diyemem. Haftaya Karabükspor geliyor. Her ne kadar son sırada olsalar da lideri de yensen son sıradaki takımı da yensen 3 puan veriyorlar. Biz Play-Off oynamak istiyoruz… Oynayacağız da… Bu kadronun bunu başaracağına olan inancım tamdır. Artık final periyoduna giriyoruz ve lig biim için asıl şimdi başlıyor.