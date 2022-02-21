21 Şub 2022 - 09:57- Gündem G: 21 Şub 2022 - 09:59

BAŞKİM’in istihdam seferberliği’ne desteği sürüyor

aşiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün göreve geldiğinde ilk yaptığı icraatlarden biri olan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), Başiskeleli vatandaşlara iş umudu olmaya devam ediyor.

BAŞKİM’in istihdam seferberliği’ne desteği sürüyor mask

BCumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği’ne destek olmak ve Başiskeleliler’in iş ve meslek sahibi olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılının Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, 2022 yılında da iş arayanların ve iş verenlerin buluşma adresi oluyor.

İş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam eden BAŞKİM, son olarak ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan ve Başiskele’de faaliyetlerini sürdüren Kanık Şirketler Grubu’na bağlı Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş. firmasının personel alımına aracı oldu.

İŞ GÖRÜŞMESİNE 49 VATANDAŞ KATILDI

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen iş görüşmesine Başiskele’de ikamet eden BAŞKİM aracılığıyla iş arayan 49 vatandaş katıldı. Fabrikanın İnsan Kaynakları sorumluları tarafından makina operatörlüğü ve çeşitli dallarda istihdam sağlanmak üzere vatandaşlarla tek tek mülakatlar yapıldı. Mülakatlar sonucunda personel alımına uygun görülen adaylar, firma yetkilileri tarafından aranarak işe yerleştirilecek.

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21 Şub 2022 - 09:57 - Gündem

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