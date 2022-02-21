Marmara ve Ege’de korkutan depremler!

Muğla akşam saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Ege denizinde meydana geldi. Merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Saat 22.47’de meydana gelen depremin derinliğinin 29.26 olduğu belirtildi.
BU KEZ MARMARA SALLANDI
Ege’deki depremden kısa bir süre sonra bu kez Marmara sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Tekirdağ’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Şarköy olan deprem saat 23.20’de meydana geldi. Yerin 7.00 km derinliğinde olan depremle ilgili AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
“Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.”
GÖRÜR: BU DEPREM UYARICI
Marmara’da meydana gelen korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Bölgenin haritasını paylaşan Görür, şu ifadeleri kullandı;
“Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.