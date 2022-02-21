21 Şub 2022 - 10:24- Kültür-Sanat G: 21 Şub 2022 - 10:26

"Kültürümüzle Kültürleniyoruz"

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Kartepe Anadolu Lisesi öğrencileri "Kültürümüzle Kültürleniyoruz" eTwinning projesi kapsamında tarihi yerleri gezerek adeta "Geçmişe Yolculuk" gerçekleştirdi.
"Kültürümüzle Kültürleniyoruz" mask
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Kartepe Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Sema Efe koordinatörlüğünde yürütülen, "Kültürümüzle Kültürleniyoruz" eTwinning projesi ekim ayında 9 farklı okulun ortaklığıyla başladı. Öğrencilerin kültürlerini yakından tanımalarını sağlamak, farklı kültürlere karşı merak uyandırmak, yaşadığı şehirlerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak, yaratıcı fikirler ve çalışmalar ortaya koymak, işbirliği becerilerini geliştirmek, Web 2.0 araçlarının kullanımını sağlamak ve sorumluluk almayı aşılama amacıyla başlatılan proje, okulun 10-A ve 10-C sınıfı öğrencilerinden 6 kişi ile hayat buldu.

TARİH MEKÂNLAR

Proje kapsamında Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde proje öğrencileri ve yaygınlaştırma çalışmaları doğrultusunda okulun diğer projelerinde görev alan öğrenciler, ilimizin tarihi ve kültürel açıdan önemli olan yerlerine gezi düzenledi. Kartepe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız, İngilizce Öğretmeni Sema Efe ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede; Tarihi Orhan Camii, Selim Sırrı Paşa Konağı, İzmit Tarih Koridoru, Kasrı Hümayun Saray Müze, Saat Kulesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gezildi. Rehberler eşliğinde düzenlenen turda öğrencilere tarihi bilgiler aktarıldı.

21 Şub 2022 - 10:24 - Kültür-Sanat

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