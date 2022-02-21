Büyükşehir THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde, Anadolu’nun en seçkin türküleri seslendirildi. THM eğitmeni Nuray Polat Gündoğan’ın şefliğinde konser veren Türk Halk Müziği Korosu, Kocaelilere türkü ziyafeti sundu. “Anadolu Türküleri”nin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösteren tüm sanatseverler konser boyunca eserlere eşlik etti. Konser sonunda konservatuvar yönetimi tarafından şef Nuray Polat Gündoğan ve orkestra şefi Mustafa Ginesar’a çiçek takdim edildi.

EN GÜZEL ANADOLU TÜRKÜLERİ SÖYLENDİ

Nuray Polat Gündoğan’ın şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun gönüllere taht kurmuş özel eserleri seslendirdi. Müzikseverlerle buluşan THM Korosu konserde; “Alı da verin benim barutuma saçmama, Kavuşmak güman oldu, Kuzu yayla Kel Tepe’nin ardında, Can özümden besmeleyi çekince ve İğnem düştü yerlere gibi en güzel Anadolu türkülerini seslendirdi. Unutulmaz bir akşam yaşayan katılımcılar, Anadolu’nun eşsiz türkülerini dinleme keyfi yaşadı.