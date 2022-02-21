21 Şub 2022 - 10:45- Gündem G: 21 Şub 2022 - 10:49

Meteoroloji uyardı: Yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu haftanın ilk günlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıkları hafta ortasından sonra düşüşe geçecek, iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek.
Meteoroloji uyardı: Yağış geri dönüyor mask

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yağışlar yurdu bugünden itibaren etkilemeye başlayacak, hava sıcaklıkları ise hafta ortasından sonra düşüş yaşayacak. Yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterecek ve hafta sonuna kadar sürecek.

YAĞIŞLAR BİRÇOK ŞEHRİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

21 Şub 2022 - 10:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.600.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BAŞKİM’in istihdam seferberliği’ne desteği sürüyor mask
BAŞKİM’in istihdam seferberliği’ne desteği sürüyor
Neden KO-MEK ile Arapça öğrenmeliyim? mask
Neden KO-MEK ile Arapça öğrenmeliyim?
Eğitim Kampüsü’nde önemli adımlar atıldı mask
Eğitim Kampüsü’nde önemli adımlar atıldı
Eşit Haklar Sendikası İl Başkanı Kurtay oldu mask
Eşit Haklar Sendikası İl Başkanı Kurtay oldu
SEDAŞ ve TES-İş 27 maddede anlaştı mask
SEDAŞ ve TES-İş 27 maddede anlaştı
Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı mask
Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL