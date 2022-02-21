21 Şub 2022 - 12:02- Gündem G: 21 Şub 2022 - 12:04

Kocaeli'de olta balıkçılarının yüzünü uskumru, kolyoz ve istavrit güldürüyor

Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olta balıkçıları tarafından İzmit Körfezi'nde avlanan uskumru, kolyoz ve istavrit, kilogramı 30-35 liradan alıcı buluyor.
Kocaeli'de olta balıkçılarının yüzünü uskumru, kolyoz ve istavrit güldürüyor mask

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 75 yıldır balıkçılık yapan Ali Fuat Ertekin (88), AA muhabirine, şu anda mevsim balıkları olan uskumru, kolyoz ve istavrit avladıklarını söyledi.

Oltayla yakalanan balığın az fakat daha değerli olduğunu ifade eden Ertekin, "Her ay farklı balık mevsimi oluyor. Şimdilerde uskumru, kolyoz ve istavrit var. Daha sonra mezgit, izmarit, ispari, sarıkanat olur ancak lüfer balığı olta balıkçılarının her zaman favorisi." dedi.

55 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Varmaz (73) da küçük sandalıyla güzel havalarda balığa çıktığını belirterek, "O gün ne kadar balık tutuyorsam satıyorum. Müşteriler sandalımı gördüğü an gelip canlı canlı gönül rahatlığıyla buradan alabiliyor. Ben dahil balıkçılıktan evini geçindiren ve çocuklarını büyüten arkadaşlarımız var. Balık bol olduğu zaman yüzümüz gülüyor. Her gün 'nasip, rastgele' diyerek balığa çıkıyoruz." diye konuştu.

21 Şub 2022 - 12:02 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.600.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İZGİM’de “Çocuk Etkinlikleri” devam ediyor mask
İZGİM’de “Çocuk Etkinlikleri” devam ediyor
Kocaeli'de olta balıkçılarının yüzünü uskumru, kolyoz ve istavrit güldürüyor mask
Kocaeli'de olta balıkçılarının yüzünü uskumru, kolyoz ve istavrit güldürüyor
Nitelikli dolgu malzemesi satın alınacak mask
Nitelikli dolgu malzemesi satın alınacak
Gıda destek paketi satın alınacak mask
Gıda destek paketi satın alınacak
BAŞKİM’in istihdam seferberliği’ne desteği sürüyor mask
BAŞKİM’in istihdam seferberliği’ne desteği sürüyor
Neden KO-MEK ile Arapça öğrenmeliyim? mask
Neden KO-MEK ile Arapça öğrenmeliyim?
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL