Yahya Kaptan’da bir köpek ölü bulundu: “Köpeklerimiz aralıklı bir şekilde kayboluyor”

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Yahya Kaptan 1’nci Bölge’de bir köpek ölü bulunması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Mahalleli tarafından beslenen köpeğin öldürülmesi ile ilgili mahalleli tepki gösterdi.
“ARALIKLI BİR ŞEKİLDE KAYBOLUYOR”
Konuyla ilgili Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, “Normal bir durum değil. Yetkililere haber verildi. Yıllardır Yahya Kaptan 1. Bölgede yaşayan köpeklerimiz son günlerde aralıklı bir şekilde kayboluyor ve bazılarının cansız bedenlerini buluyoruz. Orada onları tedavi eden, kısırlaştırmalarını yapan ve besleyen gönüllüler üzerinde de ağır baskı var. Bu hayvanların gidecek başka yerleri yok, oldukları yerde kısırlaştırarak onlarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Hiçbir hayvan insanın canına böyle kastetmiyor, zehirleniyor, öldürmüyor ama korkular ve nefret maalesef nefret masum canları hiç acımadan öldürülmesine sebebiyet veriyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfezli - Sabah eşim ve çocuğumla dışarı çıktım. bahçede 10 tane köpek, bu ne yaa, böyle birşey olamaz, benim eşim ve çocuğum tek başlarına dışarı çıkamayacaklar mı kardeşim? Gonca hanım, eğer bir gün bu köpekler eşime ve ya çocuğuma hatta sürü oldukları için bana bile en ufak bir zarar verirlerse siz bunun sorumluluğunu alabilecek misiniz? Köpeklerimiz tek tek kayboluyor diyorsunuz ya, gelin malta mahallesine, köpekleriniz hep ordadır. her gün yeni bir köpek. gelin alın köpeklerinizi madem çok meraklısınız. alın köpeklerinizi götürün bizim mahallemizden. bir lafım da belediyeye, yazı yazdım aldığım cevap yönetmelik gereği aldığımız köpeği yine yerine bırakmak zorundayız diyorlar. arkadaş o zaman bizim mahallede neden her gün yeni bir köpek oluyor. biz kendi mahallemizdeki köpekleri bilmiyor muyuz? demek ki başka yerden alınan buraya bırakılıyor, yeter ya. akşamları köpek havlamasından uyuyamıyoruz, sabahları yine köpek havlamalarına uyanıyoruz. sürü halinde, insan gece dışarı çıkmaya korkuyor.
Hadi Gonca hanım, gelin ve alın köpeklerinizi, alın ve nereye götürürseniz götürün. Eğer en ufak bir zarar versin bu köpekler, sorumluluk sizin ve belediyenindir. Sürü halinde ve saldırmaya meyilli bu köpekler, düşünebilen canlılar değil, saldırmayacağının garantisini veremezsiniz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu sizin gözünüzde Gonca Hanım. Heeeeee, sizin bir yakınınıza çoluğunuza çocuğunuza zarar verirse de yine aahh benim köpeklerim vah benim köpeklerim diyebilecek misiniz acaba? Cevap verin.
Mehmet - Haber mi yani bu?
Merak - İyi olmuş kopeklerden nefret ediyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.