Yahya Kaptan’da bir köpek ölü bulundu: “Köpeklerimiz aralıklı bir şekilde kayboluyor”

Körfezli - Sabah eşim ve çocuğumla dışarı çıktım. bahçede 10 tane köpek, bu ne yaa, böyle birşey olamaz, benim eşim ve çocuğum tek başlarına dışarı çıkamayacaklar mı kardeşim? Gonca hanım, eğer bir gün bu köpekler eşime ve ya çocuğuma hatta sürü oldukları için bana bile en ufak bir zarar verirlerse siz bunun sorumluluğunu alabilecek misiniz? Köpeklerimiz tek tek kayboluyor diyorsunuz ya, gelin malta mahallesine, köpekleriniz hep ordadır. her gün yeni bir köpek. gelin alın köpeklerinizi madem çok meraklısınız. alın köpeklerinizi götürün bizim mahallemizden. bir lafım da belediyeye, yazı yazdım aldığım cevap yönetmelik gereği aldığımız köpeği yine yerine bırakmak zorundayız diyorlar. arkadaş o zaman bizim mahallede neden her gün yeni bir köpek oluyor. biz kendi mahallemizdeki köpekleri bilmiyor muyuz? demek ki başka yerden alınan buraya bırakılıyor, yeter ya. akşamları köpek havlamasından uyuyamıyoruz, sabahları yine köpek havlamalarına uyanıyoruz. sürü halinde, insan gece dışarı çıkmaya korkuyor.

Hadi Gonca hanım, gelin ve alın köpeklerinizi, alın ve nereye götürürseniz götürün. Eğer en ufak bir zarar versin bu köpekler, sorumluluk sizin ve belediyenindir. Sürü halinde ve saldırmaya meyilli bu köpekler, düşünebilen canlılar değil, saldırmayacağının garantisini veremezsiniz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu sizin gözünüzde Gonca Hanım. Heeeeee, sizin bir yakınınıza çoluğunuza çocuğunuza zarar verirse de yine aahh benim köpeklerim vah benim köpeklerim diyebilecek misiniz acaba? Cevap verin.