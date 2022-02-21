Bir yanda hüzün diğer yanda sevinç

Süper Amatör Lig B Grubu’nda önceki akşam son derece dramatik bir maç oynandı. Ligde kalma mücadelesi veren Arslanbey Organize Sanayi ile Başaranspor arasında Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı Arslanbey temsilcisi 2-1 kazandı ve ligde kalmayı garantiledi. Son haftalarda toparlanan Başaranspor’un tüm çabası ise ligde kalmak için yeterli olmadı.

BAŞARAN ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında baskılı olan taraf Arslanbey Organize Sanayi’ydi. Muhammed Tanrıverdi ve Coşkun ile etkili olmak isteyen Kartepe ekibi ilk 45 dakikada 3 net pozisyonu harcadı. İlk yarı 0-0 sona ererken Başaranspor ikinci yarının başında öne geçti. Furkan Filiz sağ kanatta 3 rakibini bir anda oyundan düşürdü ve oyuna sonradan giren Halil Sancar’a pas verdi, Halil de topu sağ köşeye bıraktı. (0-1)

GERİ DÖNDÜLER

Yediği golden son tüm hatları ile Başaran kalesine yüklenen Arslanbey ekibi 66’da beraberlik golünü Emre Şahin ile buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Emre topu filelere gönderdi. (1-1) Mücadelenin 78. dakikasında Arslanbey öne geçti. Günün başarılı isimlerinden Erkan’ın pasında topa kafa ile vuran Salih Sancar, Göktan’ın sağından ağları buldu. (2-1) Arslanbey ekibinde tüm takım çok koşarken özellikle Erdi’nin temposu hayretler içinde bıraktı.

EFKAN’DAN KADER KURTARIŞI

Büyük bir heyecan ve gerilim içinde geçen maçın son bölümlerinde Arslanbey iki kontra atağı golle sonuçlandıramazken, Emirhan Kara ikinci sarı kartı gördü ve Volkan Kırbaş tararından oyun dışına gönderildi. Uzatma anlarında Başaranspor tüm hatları ile Arslanbey kalesine yüklendi. Bu anlarda ise sahneye Arslanbey kalecisi Efkan çıktı. Cihat Opak’ın nefis şutunu aynı güzellikle kurtaran Efkan sezonun kader kurtarışına imza attı.

MAÇ SONU DUYGULAR BİR BİRİNE GİRDİ

Uzatmalarda da gol olmadı ve Arslanbey Organize Sanayi son derece zorlu geçen sezonun ardından ligde kalmasını bildi, sezona istediği gibi giremeyen işini son maça bırakan Başaranspor ise 1. Amatör Lig’e düştü. Maçın ardından Arslanbey ekibinin futbolcuları küme düşen rakiplerini teselli ederken, Başaranspor Kulüp Koordinatörü Ersin Karaş gözyaşlarına hakim olamadı. Arslanbey Stadı’nı dolduran taraftarlar da ligde kalmanın mutluluğunu yaşadı.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL