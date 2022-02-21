İstanbulspor provaları başladı

Son maçında Tuzlaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kocaelispor’da pazar günkü İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı. Deplasmanda sadece 2 galibiyeti bulunan ve bu sayıyı 3’e çıkarmak için pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nın zeminine çıkacak olan yeşil siyahlılarda sarı kart cezalısı Mandjeck forma giyemeyecek. Dino’nun ise Ankaragücü maçının ardından yeniden kadroya alınması bekleniyor. Atila, Benhur ve Rasheed ise kart sınırında bulunuyor. Play-Off iddiası ile yoluna devam eden İstanbul ekibi karşısında galibiyet hedefleyen yeşil siyahlılar hafta boyunca günde tek çalışma yapacak.