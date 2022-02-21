Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" konulu seminere; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Prof. Dr. Fethi Kadıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile ilçe halkı katıldı. Seminerde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, ilçe halkına önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Recep Öztürk, "Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e davetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Çeşitli konularda bilgi sahibi olmak bir ülkenin ileriye gitmesi için çok çok önemli. Bu kapsamda sağlık okur yazarlığı en önemli konu başlıklarından birisidir. Bir mikroorganizmanın vücudumuza değişik yollardan girip çoğalmasına bulaşıcı hastalık diyoruz. Özellikle ellerimizi bu noktada büyük bir özen göstererek temiz tutmalıyız. Birbirimizle olan mesafemizi korumalıyız. Maske kullanımına da dikkat etmeliyiz. Emniyetli su ve gıda malzemelerini kullanmalıyız" dedi.
21 Şub 2022 - 12:55- Gündem Güncelleme: 21 Şub 2022 - 12:57
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk'ten bulaşıcı hastalık uyarısı
Derince Belediyesi tarafından düzenlenen seminere katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Bir mikroorganizmanın vücudumuza değişik yollardan girip çoğalmasına bulaşıcı hastalık diyoruz. Özellikle ellerimizi bu noktada büyük bir özen göstererek temiz tutmalıyız. Birbirimizle olan mesafemizi korumalıyız. Maske kullanımına da dikkat etmeliyiz. Emniyetli su ve gıda malzemelerini kullanmalıyız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.