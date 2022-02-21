Alınan bilgiye göre Kartepe Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde müteahhit olan Erhan Y. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağı müteahhit F.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., tabancayla Erhan Y.’ye ateş etti. Bacağından vurulan Erhan Y. sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arkasına saklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Erhan Y.’yi hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Olayı gerçekleştiren F.K. ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.K.’nın tabancasından çıkan kurşunlar nedeniyle sokak üzerinde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. F.K.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
21 Şub 2022 - 14:03- Asayiş Güncelleme: 21 Şub 2022 - 14:06
Eski ortağını sokak ortasında silahla vurdu
Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bir müteahhit, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağını tabancayla yaralarken mermilerin isabet ettiği 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ERMIS - MAŞALLAH MAŞALLAH VURAN VURANA.... BİR TARAFIMIZ MUZ BİR TARAFIMIZ ÇADIR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.