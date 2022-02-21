21 Şub 2022 - 14:03- Asayiş G: 21 Şub 2022 - 14:06

Eski ortağını sokak ortasında silahla vurdu

Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bir müteahhit, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağını tabancayla yaralarken mermilerin isabet ettiği 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Eski ortağını sokak ortasında silahla vurdu mask
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Alınan bilgiye göre Kartepe Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde müteahhit olan Erhan Y. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağı müteahhit F.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., tabancayla Erhan Y.’ye ateş etti. Bacağından vurulan Erhan Y. sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arkasına saklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Erhan Y.’yi hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Olayı gerçekleştiren F.K. ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.K.’nın tabancasından çıkan kurşunlar nedeniyle sokak üzerinde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. F.K.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21 Şub 2022 - 14:03 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

ERMIS - MAŞALLAH MAŞALLAH VURAN VURANA.... BİR TARAFIMIZ MUZ BİR TARAFIMIZ ÇADIR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Şubat 15:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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