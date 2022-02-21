Eski ortağını sokak ortasında silahla vurdu

Alınan bilgiye göre Kartepe Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde müteahhit olan Erhan Y. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağı müteahhit F.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., tabancayla Erhan Y.’ye ateş etti. Bacağından vurulan Erhan Y. sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arkasına saklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Erhan Y.’yi hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Olayı gerçekleştiren F.K. ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.K.’nın tabancasından çıkan kurşunlar nedeniyle sokak üzerinde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. F.K.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.