Kocaeli’de 52 günde en az 20 kişi bıçaklandı, 14 kişi silahla yaralandı!

Kocaeli’de 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle çok sayıda asayiş olayı meydana geldi. Basına yansıyan bilgilere göre en az 20 kişi bıçaklanırken, 14 kişi ise silahla yaralandı. 8 kişinin ölü bulunduğu son iki ayda 5 kişi ise intihar etti. 13 hırsızlık, 7 darp, 1 yüksekten düşme, 1 fuhuş operasyonu ile 8 terör şüphelisi, 21 uyuşturucu zanlısı, 1 sahte içki üreticisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteci Güngör Arslan ise ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda 90 kaçak göçmen, en az 4 milyon 800 adet makaron ile 98 kilo 400 gram eroin, bin 536 adet tarihi eser yakalandı. Bir diğer yandan resmi kaynaklardan gelen bilgilerin eksikliği ve birçok olayın sonuçlarının duyurulmaması kamuoyunda derin merak oluştururken son zamanlarda asayiş olaylarının artması da dikkat çekti.

1 0CAK-21 ŞUBAT ARASINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

1 Ocak 2022 İzmit’te 2022 yılını ilk dakikaları kanlı başladı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga neticesinde 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

1 Ocak 2022 Gebze Güzeller Mahallesi 922 Sokak'ta ikamet eden R.K. (41), ev almak için biriktirdiği altın ve paraların çalınması üzerine durumu polise bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1 Ocak 2022 İzmit ilçesine bağlı Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, evinde karısıyla tartışan B.Ç. isimli şahıs, sinirle bulunduğu alanı terk ederek anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın, ailesi ile bir süre dertleştikten sonra sinirlerine hakim olamayarak kaburgasını bıçakladığı öğrenildi.

3 Ocak 2022 Gölcük Şehitler Mahallesi'nde iddialara göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Osman Ö. (19), tartışan kişilerin arasından geçtiği sırada kalçasından bıçaklandı.

4 Ocak 2022 İzmit Kadıköy Mahallesi’nde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Kemal Can, evinde kendisini doğalgaz borusuna asmış halde bulundu.

4 Ocak 2022 Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı. Şahıslardan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

4 Ocak 2022 Darıca’da çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Onur Çınar Kaplan (31) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kardeş ve olaya karıştığı tespit edilen Y.Ç. yakalandı. Emniyete ifadeleri alınan şahıslardan U.K. ve İ.K.’nin 2006 yılında kardeşleri öldürüldüğü belirlendi. Onur Çınar Kaplan’ın ise U.K. ve İ.K.’nin kardeşini öldüren şahsın kuzeni olduğu tespit edildi. U.K. ve İ.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Ocak 2022 Körfez Yeniyalı Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde lokanta işleten Ferhan Cömert (42), geceyi iş yerinde geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan çalışanları, Cömert’in hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Sağlık ekipleri, Cömert’in hayatını kaybettiğini belirledi.

5 Ocak 2022 İzmit'te oturan Bertuğ Özkan (45) evinden ayrılarak Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları kontrol için eve geldiklerinde Bertuğ Özkan'ı ölü olarak buldu.

5 Ocak 2022 Gebze'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Kemal Sakık (61) evinde ölü bulundu.

6 Ocak 2022 İzmit Sepetçiler Köyü’nde 2005 yılında meydana gelen iş insanı olan Süleyman Acar (35) ve Hasan Hallaç (43) tabancayla öldürülmesi olayı ile ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli N.E. (57) ise cinayeti yaşamını yitiren T.O. ile birlikte işlediklerini söyleyerek itirafta bulundu.

6 Ocak 2022 Başiskele’de park halindeki kamyonu çaldıkları öne sürülen M.R.D. ve S.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.R.D’nin gözaltına alınırken üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca çıktı.

6 Ocak 2022 Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Galip Erenoğlu Caddesi üzerindeki bir sitede iddiaya göre ihbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri belirtilen dairede kanlar içinde yerde yatan bir kadın buldu. Göğsünden yaralandığı tespit edilen kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

7 Ocak 2022 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Salim K. (46), tır garajında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

7 Ocak 2022 Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi 'çekçek' denilen el arabasıyla atık toplayan kadın, park halindeki 2 vinçten çelik halatları çaldı. Firma sahibi Hüseyin Sarıkaya, şaşırdığını belirtip, "Bunlar çok ağır malzemeler, biz 2 kişi anca taşıyorduk" dedi.

7 Ocak 2022 Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti.

8 Ocak 2022 Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobil bagajında saklanırken bulundu.

8 Ocak 2022 Gölcük’te bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan operasyonla binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 12 bin 800 adet gümrük kaçağı içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet komprasör ele geçirildi.

8 Ocak 2022 Kartepe ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında arama yapıldı. Ekiplerce yapılan kimlik sorgulamasında geçerlilik belgesi bulunmayan 10 kaçak göçmen yakalandı.

8 Ocak 2022 Kocaeli’nin Karamürsel İnebeyli Mahallesi’nde M.E isimli şahsın uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine, adresine operasyon düzenlendi. 522 gram kubar esrar, 100 gram karabarut, 100 gram dumansız barut, 5 kırmızı kutu içerisinde saçma, 6 dolu fişek, 15 boş fişek, 10 fişek kapsül ve muhtelif fişek dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. M.E. adliyeye sevk edildi.

9 Ocak 2022 İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan İpek bıçaklandı. Ipek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. E.M., İ.M. ve D.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.M.M., Ö.E.D. ve İ.M. isimli şahıslar tutuklandı.

9 Ocak 2022 İzmit ilçesi Alemdar Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.A. ve E.E. adlı iki genç, kendilerini takip eden 2 kişi tarafından bıçaklandı.

9 Ocak 2022 Gebze’de 9 Ocak günü meydana gelen sahte içkiden zehirlenme olayı ile ilgili olarak polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

10 Ocak 2022 Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde bulunan sitede meydana gelen olayda Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde yedinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ahmet A. ve O.Ç. akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağlar ise entübe edildi. Olay yeri tespitlerine göre Sedefnur düştükten sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde bekledi.

10 Ocak 2022 İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan tırda arama yapıldı. Aracın kasasında yapılan aramada, 8 bin 960 paket (1 ton 66 kilo) bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

11 Ocak 2022 Yalova ve Kocaeli’nin Gölcük ilçelerinde düzenlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda toplam aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan N.C (50), A.G (51), L.D (45), G.Ç (31), O.A (43), S.S (35), C.A (49) Ş.E (57), H.K (45), A.V.(32) M.T.(26), S.K (26), H.S (32) ve K.K(29) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakılırken 5’i tutuklandı, 8’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 Ocak 2022 Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Cemil Yurt kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

13 Ocak 2022 Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan hurda atık geri dönüşüm iş yerlerinde, polis ekipleri tarafından yapılan aramada 37 kaçak göçmen yakalandı.

13 Ocak 2022 Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2133 Sokak’ta D-D Teknik Servis’in sahibi Hakan Çimen (50), işyerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

14 Ocak 2022 1 Ekim 2021-11 Ocak 2022 tarihleri arasında Kocaeli ve çevre illerde 30 farklı evden hırsızlık olayına karışıp, 3 milyon 762 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen 48 şüpheli, özel harekat polisinin de katılımıyla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 31’i kadın olmak üzere toplam 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. 47 şüpheliden 38 tanesi tutuklanırken, 9 tanesi ise adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

14 Ocak 2022 Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyete karıştığı tespit edilen iki kardeş, jandarma ekiplerince Dilovası ilçesinde yakalandı. Kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Ocak 2022 Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan?" diye soran kişi tabancasını çıkarıp Zühtü Ateş’i sol bacağından vurup kaçtı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zühtü Ateş, tedaviye alındı.

14 Ocak 2022 Gölcük Yeni Mahalle'deki 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda tersanede işçi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Osman Karatoprak, uyuduğu sırada evindeki odadan gelen sesleri duydu. Odaya yöneldiğinde Karatoprak, hırsız ile karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede Karatoprak, hırsızı bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Hırsız, olay yerinden yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Karatoprak, gelen sağlık görevlilerine yardımcı olmak için ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan ve isminin Murat Yarar olduğu tespit edilen hırsız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Yarar'ın ise 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi. Osman Karatoprak’ın (24) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

15 Ocak 2022 Gölcük Saraylı Mahallesinde tek başına yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek isimli şahsın cesedi dere yatağında bulundu.

15 Ocak 2022 Gebze’de tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan Dinçer Solhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı bulunan E.A. Gebze Adliyesine sevk edildi.

18 Ocak 2022 Derince ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesi’nde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, bir apartman dairesine zorla girdi. Kapıyı açar açmaz şahısla karşılaşan ev sahibi kadın ise çığlık atmaya başladı. Ev sahibi ise şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için şikayetçi olmadı.

19 Ocak 2022 İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. O.I. M.O. B.Ç. Y.U. G.F. ve R.M.H. isimli 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç. Y.U. ve R.M.H. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

21 Ocak 2022 Kocaeli’de bir süredir kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Hakan Kenar evinde ölü olarak bulundu.

21 Ocak 2022 Gece saat 03.00 sıralarında İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta meydana gelen olayda kimliği tespit edilemeyen iki şüpheli, Mustafa Şirin’in evinin önünde bulunan motosikleti çaldı. Şirin, arkadaşının kendisine seslenmesiyle dışarı çıktı fakat motosikletini çalan şahısları arasa da bulamadı.

21 Ocak 2022 Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalarda, panelvan tipi bir aracın İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda sigara ve makaron getireceğini tespit etti. Takibe alınan araç Kocaeli’de durduruldu. Arama neticesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin Türk lirası olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi. A.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

22 Ocak 2022 Derince’de yapılan operasyonda 23 kilo 30 gram sentetik kannabinoid, 1kilo 40 gram esrar, 5 kilo 20 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü serbest bırakılırken H.D. F.A. ve S.V. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ocak 2022 Gölcük Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda sohbet esnasında 4 kişilik grupta iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu şahıslardan birisi 35 yaşındaki arkadaşı Tufan Korkmaz’a bir el ateş etti. Sol kaburgasının altından yaralanan Korkmaz sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tufan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen E.K. ve D.H.A. isimli şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ocak 2022 Başiskele Fakülte Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana gelen olayda plakası okunamayan otomobil ile 01.00 sıralarında yakıt almak için istasyona gelen şahıs, aracına yakıt doldurulurken bir yandan da istasyon çalışanıyla diyaloglarda bulundu. İstasyon görevlisinin dolum sonrası fişi getirdiği esnada hareket ederek uzaklaştı. İstasyonda yaşanan kaybın 550 TL olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde aracın plaka bilgisi kamera görüntülerinden tespit edilemezken plakanın da sahte olduğu bildirildi.

24 Ocak 2022 İzmit D-100 Karayolu üzerinde durdurulan TIR’da yapılan aramalarda, 2 milyon 420 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

24 Ocak 2022 İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesindeki evinde tek başına ikamet eden 43 yaşındaki Yusuf Kırtay’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Yusuf Kırtay’ı ipte asılı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kırtay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bekar olan ve tak başına yaşayan Kırtay’ın bir süre önce sözleşmeli olarak çalıştığı iş yerinden sözleşmesinin dolması ile çıkartıldığı ve iş bulamadığı için yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.

24 Ocak 2022 Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak’ta 100 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. F.Y., T.A., Ö.T., A.B., M.K., M.K., ve M.K isimli 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. M.K. isimli şahıs 18 yaşından küçük olması sebebiyle savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ö.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.Y., M.K., A.B., M.K. ve T.A. isimli 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

25 Ocak 2022 TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yolcu otobüsünün arka tekerlek ve koltukların arasındaki bölgeye zulalanan 160 paket halindeki 98 kilo 400 gram eroini tespit etti. Olayda ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı.

25 Ocak 2022 Derince Sırrıpaşa Mahallesi Nato Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı silahla bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bulunulan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüphelinin B.K. olduğunun tespiti üzerine polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Ocak 2022 İzmit ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 79.35 gram metamfetamin, 7.30 gram esrar, 1.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli yakandı. Yakalanan 9 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı. T.M., Ş.B. ve K.K. isimli şüpheli şahıslar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Ocak 2022 İzmit ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta 21 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, konu ile alakalı 1 şahsa ise göçmen kaçakçılığı suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

30 Ocak 2022 "Kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ş, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

31 Ocak 2022 Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içinde bulunan bir bankada elinde silahla bankaya gelen T.A. (32) isimli şahıs, bankada bulunan eşi D.A.'yı (28) silah zoruyla binadan çıkararak otomobile bindirdi. Daha sonra ise aracına binen şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. İş yerinin önünde kadının kaçırıldığı otomobili gören ekipler, daha sonra içeriye girdi. Polis ekiplerini karşısında gören T.A., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri T.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Ofiste oturan D.A. isimli kadını gördü. Genç kadın, polis ekiplerine eşinin kendisini zorla alıkoyduğunu, silah zoruyla kaçırdığını, yolda gelirken tehdit edip darp ettiğini söyledi.

1 Şubat 2022 Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında A.T. isimli şahıs yanında getirdiği bıçağı çıkararak karşı gruptan Y.K. ve M.K.’yi yaraladı. Ardından ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri ise iki kişiyi bıçaklayan A.T.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

1 Şubat 2022 Çayırova Şekerpınar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan deponun önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeriye doğru 5 el ateş etti. İş yerinde inceleme yapan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlardan 3'ünün kamyonun ön camına, 2'sinin de ofisin penceresine isabet ettiğini belirledi. Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

2 Şubat 2022 Aztaş Makinenin sahibi ve Ak Parti Gebze İlçe yöneticisi olan Köksal T. geçtiğimiz hafta başında iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayarak darp edildi.

2 Şubat 2022 İzmit Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta iddiaya göre, sokak ortasında iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.Ç.A. (16) bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan 16 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. N.Ç.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 Şubat 2022 İzmit Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazını kılan geri dönüşüm fabrikası sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, aracına bineceği sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Öte yandan, İzzet Tanrıkulu'nun geçtiğimiz günlerde Çayırova ilçesindeki iş yeri de kurşunlanmıştı.

5 Şubat 2022 Gebze Güzeller Mahallesi’nde pompalı tüfekle kahvehane sahibini tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 Şubat 2022 Darıca Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan özel bir şirkete ait savunma ve uzay teknolojileri firmasında meydana gelen olayda firma sahibi Y.S. (51), iş yerinde bulunan bazı malzemelerin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren şahısların İstanbul Maltepe’de olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısların adresine giden polis ekipleri, Y.H. (33), K.C. (36) ve H.Ç. (42) isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çaldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde olan malzemeler de ekipler tarafından ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

7 Şubat 2022 Darıca’da alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

7 Şubat 2022 Karamürsel’de bir evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olayın zanlısının Y.M olduğunu belirledi. Olayla ilgili aranan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu 9 gün sonra yakalandı. Emniyette tamamlanan işleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.M tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Şubat 2022 Kartepe Şevketiye Mahallesi’nde tartıştığı kişiyi aracından indirerek pompalı tüfekle yaralayan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.

8 Şubat 2022 İzmit Alemdar Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

8 Şubat 2022 Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana gelen olayda hırsızlık yapmak için inşaat alanına araç ile gelen şüpheliler, binanın bekçisi S.A.’yı darp edip bıçakladı. Darp edilip bıçaklanan bekçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

8 Şubat 2022 Gebze’nin Eskihisar Mahallesi’nde bulunan H.A. isimli şahıs üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 416 adet Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait sikke, 120 adet tarihi obje, (yüzük, bilezik, süs eşyası vb.) olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekipleri tarafından ele konulurken, H.A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

8 Şubat 2022 İzmit’te T.R.B. (40) isimli şahsın kendisine ait işyerinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde işyerinden 75 bin 900 gram kıyılmış tütün, 351 adet dolu makaron sigara ve 621 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. T.R.B. isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

8 Şubat 2022 Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda K.K., B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 3 şahıs, gece saatlerinde trafik kazasında yaralanan bir yakınlarını hastaneye getirdi. Acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, tetkiklerin neticesinin beklenmesi için müşahede alanında bekletildi. Bu sırada görevli doktor ve hemşireler, durumu ağır olarak hastaneye getirilen başka bir hastaya müdahale edebilmek için müşahede odasından ayrıldı. Kendi hastalarıyla ilgilenilmediğini düşünen K.K. ve B.K. isimli şahıslar, hastane personeline tepki gösterdi. Hastane personelinin durumu açıklamasına rağmen öfkeleri dinmeyen 2 şahıs, tartıştıkları personele saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda hemşire İhsan Yeşil, hemşire Yusuf Ökçün, hemşire Cansel Günay, sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik Atilla Özgür feci şekilde darp edildi. Kısa sürede hastaneye gelen polis ekipleri, 2 saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Şubat 2022 Kocaeli’de GSM operatörü ve internet altyapı sağlayıcısı firmasına ait kabinlerden aküleri çalan şüpheli, ya da şüpheliler kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan akülerin İstanbul Sultangazi’de bulunan bir iş yerinde satıldığı ve şahısların İstanbul’dan gelerek Kocaeli’de hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri emniyette alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan akü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklanırken aküleri satın alan şüpheli ise serbest kaldı. Polis ekipleri çalınan yaklaşık 50 aküyü ise GSM firmasına teslim etti.

9 Şubat 2022 Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alevileri hedef alan ve ağza alınmayacak küfürler eden Körfez’de ikamet eden Yakup Tilki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tilki tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Şubat 2022 İzmit Akpınar Mahallesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aralamada 320 gram metamfetamin, 32 gram sıvı metamfetamin, 3 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Şubat 2022 Karamürsel’de meydana olayda 15 arı kovanı ve 15 demir boruyu çalan Ö.G isimli şüpheli bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Şubat 2022 İzmit’te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren zanlıların E.Ş ve M.A.Ö. olduğunu belirledi. Her iki şüpheli de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

11 Şubat 2022 Gölcük Yeni Ferhadiye Mahallesinde bulunan S.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

11 Şubat 2022 İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerinde bulunan Akçay Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda İddiaya göre, aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. sırtından bıçaklandı. İ.B., olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İ.B.'yi bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

12 Şubat 2022 Çayırova’da bulunan bir sitede meydana gelen olayda sitenin duvarındaki oyuk, tadilat yapıldığı gerekçesiyle site yönetimi tarafından beton dökülerek kapatıldı. Oyuğun içinde kedilerin saklandığını iddia eden site sakinleri ise dökülen betonu kırdı. Vatandaşların betonu kırıp, kedileri kurtarmak için uğraştığı anların görüntüsü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

13 Şubat 2022 Darıca Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde yürüyen M.Z., karşısına çıkan kimliği belirsiz şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kavgya dönerken bu sırada şahıslardan birisi yanında getirdiği silahı çıkararak 4 el ateş etti. Diğer şahıs ise M.Z.’ye bıçakla saldırdı. Bacaklarına 2 bıçak darbesi ve 1 kurşun isabet eden M.Z., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

13 Şubat 2022 Sabaha karşı Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen şahıslar bir otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçtaki Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) ile yanlarında bulunan bir kişi yaralandı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Alihan Kaya (27)’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Şahıslar halen yakalanmadı.

14 Şubat 2022 Gebze Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde üzerinde bulunan iş merkezinde meydana gelen olayda vatandaşlar iş merkezinde ismi Veli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki bir şahsın cesedini buldu. Yapılan incelemede cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken, şahsın 10 saat önce öldüğü belirlendi.

14 Şubat 2022 Gebze Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana gelen olayda yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

14 Şubat 2022 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmit’te bulunan bir şahsın iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli, havalı ve tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 800 adet dolu makaron, 27 bin 800 adet boş makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 7 gram kubar esrar ele geçirildi.

15 Şubat 2022 Kocaeli’de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları anlaşılan 6 yabancı uyruklu şahıs ve PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

15 Şubat 2022 Kocaeli’de daha önce işlediği hırsızlık ve hakaret suçlarından 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Şubat 2022 Gölcük Polis Merkezi önünde park halinde bulunan ekip otosu, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir kişi tarafından yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Yanan araç söndürülürken şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceği ve ekip otosunu bu nedenle kundakladığı öne sürüldü. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Şubat 2022 İzmit ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan toplam; 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. Polis ekipleri, malzemelere el koyarken, olayla ilgili bir şahıs hakkında da işlem başlattı.

16 Şubat 2022 Gerçekleştirilen 3 operasyonda, toplam 56 kilo 250 gram esrar, 11,08 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen S.A., S.T., S.M.A. ve S.D. bugün adliyeye sevk edildi. S.A., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.T., S.M.A. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Şubat 2022 Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden ve pazarlamacılık yaptığı öğrenilen 42 yaşındaki Sinan Tutak, bir süredir ödeyemediği borçları nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi.

17 Şubat 2022 Gölcük Dumlupınar Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde bulunan bir elektrik trafosunda meydana gelen olayda iddiaya göre, hırsızlık amacıyla elektrik trafosuna giren H.K., kabloları keserek almaya çalıştı. Kabloları kestiği esnada akıma kapılan H.K. yere yığıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elektrik akımına kapılan şahsı ambulansa alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

17 Şubat 2022 İzmit ilçesinde bir depoda yapılan aramada 210 bin adet gümrük kaçağı makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 16 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından malzemelere el konulurken olaya ilişkin 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

17 Şubat 2022 Derince’de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın zanlısını kısa sürede tespit ederek yakaladı. Olayla ilgili yakalanan V.D. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Şubat 2022 Darıca Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda vatandaşlar cadde üzerinde bulunan hayvan pazarında kayalıkların dibinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Yanına gittikleri şahsın başından vurulmuş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, vatandaşların 1-2 gündür burada olduğu öğrenilen şahsı gördüğü fakat poşet sandıkları için ilgilenmedikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden şahsın isminin Ahmet Yaşar Göktaş (41) olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 ay önce annesi vefat eden Göktaş’ın, ablasının da hasta olduğu ortaya çıktı. Ahmet Yaşar Göktaş’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

17 Şubat 2022 Körfez Mimar Sinan Mahallesi Oymak Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre bilinmeyen bir sebeple babasıyla tartışan 16 yaşındaki M.M.Ö., tartışmanın büyümesiyle kendini karnından bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ambulansa alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19 Şubat 2022 Başiskele Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Kızkulesi mevkiinde bulunan bir derede meydana gelen olayda yoldan geçen vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu gördü. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridiyle alanı kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince dereden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

19 Şubat 2022 Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Arslan, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ı kurşunlayarak öldüren 21 yaşındaki R.Ö. gözaltına alındığı ve sorgulandığı öğrenildi. İki çocuk babası Arslan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

20 Şubat 2022 İzmit Bekirdere Mahallesi Şevketbey Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.T sokak ortasında silahla vurularak yere yığıldı. Ateş eden kişi ya da kişiler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden vurulan E.T., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, E.T.’yi vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

21 Şubat 2022 Kartepe Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde müteahhit olan Erhan Y. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağı müteahhit F.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., tabancayla Erhan Y.’ye ateş etti. Bacağından vurulan Erhan Y. sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arkasına saklandı. Olayı gerçekleştiren F.K. ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN -Özgün ERBULAN