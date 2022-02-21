21 Şub 2022 - 15:00- Gündem G: 21 Şub 2022 - 15:04

Tuhafiyeciler’de 3 adaylı genel kurul!

Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası genel kurulunda mevcut başkan İsmail Çevikel’in yanı sıra 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken de aday olduğunu duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Tuhafiyeciler’de 3 adaylı genel kurul! mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB)’a bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. Yaklaşık 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulu yarın İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan KESOB’un yerinde yapılacak. Genel kurulda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu da seçilecek. Mevcut başkan İsmail Çevikel, 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken başkanlık için yarışacak. Genel kurul 12.00’de başlayacak. 

21 Şub 2022 - 15:00 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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