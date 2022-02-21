Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB)’a bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. Yaklaşık 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulu yarın İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan KESOB’un yerinde yapılacak. Genel kurulda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu da seçilecek. Mevcut başkan İsmail Çevikel, 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken başkanlık için yarışacak. Genel kurul 12.00’de başlayacak.
21 Şub 2022 - 15:00- Gündem Güncelleme: 21 Şub 2022 - 15:04
Tuhafiyeciler’de 3 adaylı genel kurul!
Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası genel kurulunda mevcut başkan İsmail Çevikel’in yanı sıra 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken de aday olduğunu duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.