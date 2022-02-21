Kocaeli’de son 1 haftada 41 öğretmen pozitif, 40 sınıf karantinaya alındı!

Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre Kocaeli’de bulunan okullarda 14 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında en az 41 öğretmen ve 6 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkarken 40 sınıf ise karantinaya alındı.

41 ÖĞRETMEN VE 6 ÖĞRENCİ POZİTİF

İzmit Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk Ortaokulu 1 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif, Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Gölcük Öz-De-Bir Özel Eğitim Uygulama Okulu 1 öğretmen pozitif, Şehit İskender Ercan İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Ziya Gökalp İlkokulu 1 öğretmen pozitif, 24 Kasım Anadolu Lisesi 5 öğretmen pozitif, Kılıçarslan Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fen Lisesi 2 öğretmen pozitif, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 1 öğretmen pozitif, Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu 2 öğretmen pozitif, Hadise Evyap İlkokulu 2 öğretmen pozitif, Mimar Sinan Anadolu Lisesi 5 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif, Milangaz Hacer Demiroren MTAL 2 öğretmen pozitif, Köseköy Gazi İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Derince MTAL 2 öğretmen pozitif, Denizdibi İlk-Ortaokulu 2 öğretmen pozitif, Şehit Alper Al Ortaokulu 2 öğretmen pozitif, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Yarbay Refik Cesur İlkokulu 2 öğretmen pozitif.

40 SINIF KARANTİNADA

İzmit Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Edebali Ortaokulu 3 sınıf karantinada, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 4 sınıf karantinada, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Derince Dumlupınar Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Derince MTAL 2 sınıf karantinada, Şehit İskender Ercan İlkokulu 3 sınıf karantinada, Çenesuyu Ortaokulu 2 sınıf karantinada, Gölcük Fen Lisesi 1 sınıf karantinada, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Çamlıtepe MTAL 4 sınıf karantinada, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Milangaz Hacer Demiroren MTAL 3 sınıf karantinada, İzmit MTAL 3 sınıf karantinada, Denizdibi İlk-Ortaokulu 2 sınıf karantinada, 28 Haziran İlkokulu 2 sınıf karantina, Fatma Seher Ortaokulu 2 sınıf karantina, Yarbay Refik Cesur İlkokulu 2 sınıf karantinada, Atatürk Ortaokulu 1 sınıf karantinada