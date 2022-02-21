Kocaeli’de son 1 haftada 41 öğretmen pozitif, 40 sınıf karantinaya alındı!

Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre Kocaeli’de bulunan okullarda 14 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında en az 41 öğretmen ve 6 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıkarken 40 sınıf ise karantinaya alındı.
41 ÖĞRETMEN VE 6 ÖĞRENCİ POZİTİF
İzmit Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk Ortaokulu 1 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif, Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Gölcük Öz-De-Bir Özel Eğitim Uygulama Okulu 1 öğretmen pozitif, Şehit İskender Ercan İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Ziya Gökalp İlkokulu 1 öğretmen pozitif, 24 Kasım Anadolu Lisesi 5 öğretmen pozitif, Kılıçarslan Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fen Lisesi 2 öğretmen pozitif, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 1 öğretmen pozitif, Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu 2 öğretmen pozitif, Hadise Evyap İlkokulu 2 öğretmen pozitif, Mimar Sinan Anadolu Lisesi 5 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif, Milangaz Hacer Demiroren MTAL 2 öğretmen pozitif, Köseköy Gazi İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Derince MTAL 2 öğretmen pozitif, Denizdibi İlk-Ortaokulu 2 öğretmen pozitif, Şehit Alper Al Ortaokulu 2 öğretmen pozitif, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Yarbay Refik Cesur İlkokulu 2 öğretmen pozitif.
40 SINIF KARANTİNADA
İzmit Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Edebali Ortaokulu 3 sınıf karantinada, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 4 sınıf karantinada, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Derince Dumlupınar Ortaokulu 1 sınıf karantinada, Derince MTAL 2 sınıf karantinada, Şehit İskender Ercan İlkokulu 3 sınıf karantinada, Çenesuyu Ortaokulu 2 sınıf karantinada, Gölcük Fen Lisesi 1 sınıf karantinada, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Çamlıtepe MTAL 4 sınıf karantinada, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 sınıf karantinada, Milangaz Hacer Demiroren MTAL 3 sınıf karantinada, İzmit MTAL 3 sınıf karantinada, Denizdibi İlk-Ortaokulu 2 sınıf karantinada, 28 Haziran İlkokulu 2 sınıf karantina, Fatma Seher Ortaokulu 2 sınıf karantina, Yarbay Refik Cesur İlkokulu 2 sınıf karantinada, Atatürk Ortaokulu 1 sınıf karantinada
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.