İZGİM’de “Çocuk Etkinlikleri” devam ediyor

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) binasına Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 20 öğrenciyle ziyarette bulundu. Çocuk gelişimi konusunda Uzman Canan Özdemir, Seval Mengü, Peyzaj Mimarı Harika Taze ve Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem’in katkılarıyla “Gezegenlerimiz” etkinliğine katılan çocuklar doğa temelli bilgiler edinmelerinin yanı sıra gezegenlerle ilgili şarkılar söyleyerek oyunlar oynadılar.

İZGİM’İ GEZDİLER

Öğrendikleri bilgileri pekiştiren öğrenciler ardından da İZGİM binasını gezdiler. Kütüphanede kitap okuyan çocuklar, oyun odasında oyun oynadılar. Minikler programda kadın girişimcilerin atölyelerini de ziyaret ettiler. İZGİM’i ziyarette bulunan çocuklara Katılım Sertifikası, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ten Mektup ve tohum kalemi hediye edildi.