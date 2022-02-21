İZGİM’de “Çocuk Etkinlikleri” devam ediyor

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) binasına Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 20 öğrenciyle ziyarette bulundu. Çocuk gelişimi konusunda Uzman Canan Özdemir, Seval Mengü, Peyzaj Mimarı Harika Taze ve Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem’in katkılarıyla “Gezegenlerimiz” etkinliğine katılan çocuklar doğa temelli bilgiler edinmelerinin yanı sıra gezegenlerle ilgili şarkılar söyleyerek oyunlar oynadılar.
İZGİM’İ GEZDİLER
Öğrendikleri bilgileri pekiştiren öğrenciler ardından da İZGİM binasını gezdiler. Kütüphanede kitap okuyan çocuklar, oyun odasında oyun oynadılar. Minikler programda kadın girişimcilerin atölyelerini de ziyaret ettiler. İZGİM’i ziyarette bulunan çocuklara Katılım Sertifikası, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ten Mektup ve tohum kalemi hediye edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.