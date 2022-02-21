Veteriner Hekimlerden ek gösterge talebi

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, salgın hastalıkların yüzde 50’sinin büyük oranda hayvanlardan insanlar bulaştığını belirterek, “Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını sonrası veteriner hekimliği, sağlıklı toplum hedefi için ne kadar önemli bir meslek grubu olduğun bir kez daha anlaşılmıştır. Yapılacak düzenlemeler, uzman tabip, tabip, diş tabibi meslek gruplarına uygulandığı gibi uzman veteriner hekim ve veteriner hekimler için de uygulanmalıdır” ifadelerinde bulundu.

“VETERİNER HEKİMLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTE”

Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Veteriner hekimler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında beşeri hekimlerle birlikte ‘ Sağlık Hizmetleri’ sınıfında yer alıp Kanun’un Ek-1 sayılı cetvelinde belirtildiği gibi 3600 ek gösterge almaktadır. Tüm dünyada kabul görülen bütünlükçü sağlık yaklaşımı çerçevesinde veteriner hekimler, kamuda ve özelde sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı toplum için çalışmalarını sürdürmektedir. 21. yüzyılın başında yapılan araştırmalara göre insanlarda enfeksiyona sebep olan patojenlerinin yüzde 61’den fazlası zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) özelliktedir. Genel olarak zoonoz hastalıkların bulaşma yolu çoğunlukla hasta hayvan ve/veya bulaşık hayvansal ürünlerle doğrudan ve dolaylı temas ile olmaktadır.

“İNSANLARDA GÖRÜLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Dünyada başta şarbon olmak üzere biyolojik savaş ajanı olarak kullanılan mikroorganizmaların yüzde 80’i hayvansal kökenlidir. Ülkemizde en çok rastlanan zoonotik hastalıklar özellikle süt sığırlarında görülen brusella (Malta humması), şarbon, salmonellozis ve tüberküloz (verem) dur. Kuduz hastalığı da insanlarla hayvanların ortak bir zoonoz hastalığıdır. Bakteriyel ve viral zoonozlar yanında paraziter zoonozlar da vardır. Bunlar arasında en yaygın olanı kist hidatik ya da halk deyimiyle kist hastalığıdır. Bu hastalıklar, veteriner hekimlerce yürütülen koruyucu aşılamalar, erken uyarı, erken teşhis, erken reaksiyon ile kontrol ve denetim hizmetleri gibi çalışmalar sayesinde hayvanlarda önlendiği takdirde insanlarda görülmesi de söz konusu olmaz.

“VETERİNER HEKİMLERİN SORUMLULUĞU ALTINDA YÜRÜMEKTE”

Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90’ından fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Gıda güvenliğinin bugün ve geleceğin dünyasının çok önemli ve öncelikli konularından olacağı açıktır. Sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi zaruri olan hayvansal kökenli gıdaların kontrol ve denetimleri halk sağlığı açısından son derece önemlidir. Halkın sağlığını korumak için riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak amacı ile üretimin her aşamasında özel hijyen ve denetim kuralları belirlenmiş olup bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin iç ve dış denetim uygulamaları veteriner hekimlerin sorumluluğu altında yürütülmektedir.

“TURKOVAC’I VETERİNER HEKİM GELİŞTİRDİ”

Son yarım yüzyıl içinde insanlarda sıkça görülen Sars, Mers, Kuş Gribi, Domuz Gribi, Ebola, Deli Dana, Batı Nil Virüsü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Covid-19 gibi hastalıkların yüzde 75’i hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın ihbarını mecbur saydığı yani görüldüğü zaman ilgili kurumlara bildirilmesini zorunlu kıldığı 50 hastalıktan 26’sı yani yaklaşık yüzde 50’si hayvanlardan insanlara geçmektedir. Covid-19 salgını ile dünyada ve ülkemizde veteriner hekimliğin sağlıklı toplum hedefi için ne kadar önemli bir meslek grubu olduğu bir kez daha görülmüştür. Yerli aşımız TURKOVAC’ı geliştirerek ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan kişi Veteriner Hekim Virolog Sayın Prof. Dr. Aykut Özdarendeli olmuştur.

“EK GÖSTERGEYE DAHİL EDİLMELİYİZ”

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel için ek göstergeler üzerinde yapılacak düzenlemeler, uzman tabip, tabip, diş tabibi meslek gruplarına uygulandığı gibi sağlık hizmetlerinin ana parçasını oluşturan uzman veteriner hekim ve veteriner hekimlere de ayırım yapılmaksızın aynı oranda artırım uygulanmalıdır. Bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olduğu gibi eşit işe eşit ücret temini yoluyla çalışma barışına, refahına ve verimliliğine de katkı sunacaktır.”