Başkan Hürriyet, köylere eğitim desteğini sürdürüyor

Köy okullarında eğitim gören çocukların üstün yararını her anlamda gözetmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Solaklar İlkokulu ve Balören İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluşan Başkan Hürriyet, bu hafta da Hakkaniye İlkokulu ve Ortaokulu ile Çubuklu Osmaniye İlkokulu’ndaki öğrencilere hediyelerini verdi.
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Başkan Hürriyet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sırt çantası ve kırtasiye setlerini öğrencilere hediye etti. Hürriyet; Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyeleri İsmet Kanık, Ercan Umutlu ve Halil İnciel, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Çubuklu Osmaniye Mahalle Muhtarı Nurettin Güneş ile birlikte Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle buluştu.
ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ DOLU TEŞEKKÜR
Daha sonra Hakkaniye İlkokulu’na giden Başkan Hürriyet, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere hediyelerini kendi elleriyle teslim etti. Hürriyet’e burada Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı da eşlik ederken, aldıkları hediyeler sonrası bir hayli mutlu olan minik öğrenciler Başkan Hürriyet’e sevgi dolu teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.