Haftalık vaka sayısı açıklandı: Kocaeli'de vaka sayısı geriliyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı Kocaeli'de 1106,89 oldu. 100 binde Covid-19 vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat haftasında Kocaeli'de 1277,95 olarak açıklanmıştı.