Yastık altı altınlarınızı kuyumcu üzerinden bankaya yatırılabileceksiniz

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, “Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemi (KAD-SİS)’e üye tüm kuyumcular yeni sistemde altın mevduatı toplayabilecek ve bankalarla entegre çalışabilecek. Bu sistem, kuyumcu esnafının mevduatıyla çalışacak. Vatandaş Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankalarına altın hesabı açacak, daha sonra kuyumcuya giderek elindeki altını gram cinsinden kuyumcuya satacak ve kuyumcu online bir şekilde müşterinin hesabına gram cinsinden altın yönlendirecek. Böylece hem çalınma, dolandırıcılık gibi olayların önüne geçilmiş olacak hem de mevduat yastık altından katma değere geçmiş olacak” dedi.
“ŞU ANDA İŞLEMİ YAPAN TEK KUYUMCU VAR”
Bu sistemin daha önceleri de bankalar aracılığıyla yapıldığını hatırlatan Koç, “Bankaların altın toplama günlerinde vatandaş altınını bankaya götürüyor, oradaki eksperin verdiği rakamla altınını bankaya yatırıyordu. Şimdi ise yelpaze genişledi ve artık maddi gücü büyük olan her kuyumcu banka adına altın satın alabilecek ve rekabet olduğu için banka eksperinin verdiği rakamın üzerinde altınını satabilecek mevduat olarak işletebilecek. İzmit’te 50, Kocaeli genelinde 200 kadar kuyumcu bulunuyor. Şu ana kadar bu işlemi yapan tek bir kuyumcu var, önümüzdeki süreçte bu sayının artacağını biliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
vatandaş - olaya kuşkulu bakıyorum.???? güven olmayınca....
Rizeli - Gerek yok bız halledıyoz hiç birine güvenmiyorum burası turkıye
İzmi̇tli̇ - NEBATİYE DEĞİL ALTIN,SU YOK SU.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.